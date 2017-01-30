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HDP'li Beştaş ve Bilgen hakkında tutuklama kararı!

Beştaş ve Bilgen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

30 Ocak 2017 20:25

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Cumartesi günü gözaltına alınarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılığı itiraz etti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma yürütülen Beştaş ve Bilgen'in serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi. Beştaş ve Bilgen'in yakalanmaları durumunda tutuklanacakları bildirildi.

Beştaş, 28 Ocak'ta gözaltına alındı 

Beştaş, 28 Ocak'ta gece yarısı gözaltına alınmış, sabah saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Beştaş, “Hükümet, referandum çalışmasını mahkemelerle, yargıyla yürütüyor. Yargılamalar ve gözaltılarla HDP’yi öcüleştirerek referandum kampanyasını yürütüyor. Ve maalesef bu operasyonlar kampanyanın startı niteliğinde. Dün gece yarısı da bu yöntemle operasyon yapıldı” demişti.

Bilgen, 29 Ocak'ta gözaltına alındı

Bilgen, 29 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilgen, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

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