HDP’li Beştaş: Saldırı 20 gün önce bildirilmiş; Cumhurbaşkanı her olaya sos oluyor, neredeydi acaba?

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda HDP’nin ‘Gaziantep'te IŞİD'in bütün faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla’ verdiği Meclis araştırma önergesi AKP ile CHP ve HDP’li vekillerini çok sert tartışmalarıyla geçti. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, MİT’in IŞİD'in Atatürk Havalimanı'na saldıracağına ilişkin istihbari bilgiyi 20 gün önceden verdiği iddialarına dikkat çekerek, “Neredeydi bu ülkenin iktidarı, İçişleri Bakanı neredeydi, emniyeti neredeydi? Cumhurbaşkanı her olaya sos oluyor, neredeydi acaba” deyince AKP’lileri sinirlendirdi. AKP Grup Başkanvekili Beştaş’a, “Sözünü geri al sen” diye bağırırken, “ağzını topla” diyen AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, ”Sen PKK'nın sosu musun, onu söyle” dedi. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak da, “Siz de her olaya ketçap oluyorsunuz, ketçap!” dedi.

Genel Kurul’da tutanaklara yansıyan tartışmalar şöyle:

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - IŞİD çeteleri, sınırda canlı bomba yeleklerinin yakalanmasıyla beraber bunları Suriye'den taşımak yerine Gaziantep'te bir atölye, canlı bomba yeleği üretim atölyesi kuruyor. Yine bunun yanında, Gaziantep'te sadece bir noktada 120 ton patlayıcı niteliğinde amonyum nitrat gübresi ele geçiriliyor. Şimdi, ortaya çıkan bilgi ve belgelere bakıyoruz ki, aslında bu olaylar yaşanmadan, bu olayların tamamını, fiziki, teknik takip altında, polis, iki yıl boyunca izliyor, bunları kayıt altına alıyor ama maalesef dün "öfkeli çocuklar" olarak tarif edilen bu kesimin üzerine gidilemediği için ülkemiz kan gölüne dönüşme yolunda hızla ilerliyor.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - PKK ve IŞİD tek yumurta ikizidir; ikisinin de Allah belasını versin, destekleyenin de Allah belasını versin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Araştırma önergesine destek ver o zaman.

MAHMUT TOĞRUL (Devamla) - …Gaziantep'te tüm insanların hayatlarından endişe ettiklerini ve yine, aynı şekilde, Gaziantep'te binlerce IŞİD çetesinin, hastanelerde tedavi edildiğini, yine bunlara göz yumulduğunu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Yazıklar olsun sana!

MAHMUT TOĞRUL (Devamla) - Bakın, bugün, dünyanın çeteleri rahatlıkla geliyor Gaziantep'e ve rahatlıkla sınıra gidiyor, Türk askerine, "Biz, karşıda, IŞİD saflarında savaşmaya geliyoruz." diyor ve bunu söyleyebilecek, dünyada bir algı oluşturdunuz. Bugün dünyanın hepsi sizin IŞİD'le aynı çuvala girdiğinizi biliyor.

MAHMUT TOĞRUL (Devamla) - Her gün ben oradayım ve sizler Antep'in ne hâle geldiğini, IŞİD'in nasıl yuvası hâline getirdiğinizi, bunun hesabını vereceksiniz. Bu akan kanının hesabını vereceksiniz. Ankara Gar Meydanı'nın hesabını vereceksiniz. Suruç'un hesabını vereceksiniz. Bunun tamamı sizin eserinizdir, bunun tamamı sizin yarattığınız şeydir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Ya, gittiğiniz yerden kovuluyorsunuz! Diyarbakır'dan kovuldunuz, Mardin'den kovuldunuz!

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Bütün bu terör eylemleri sizden cesaret alıyorlar! IŞİD de sizden cesaret alıyor! IŞİD'i de siz cesaretlendiriyorsunuz!

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MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğrusu, dünkü acı olaydan, katliamdan sonra iktidar partisinin bu rahatlığını ve hâlâ bağırabilmesini büyük bir hayretle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Ne rahatlığı ya!

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Mardin'deki şehitlerimizi de bir an bakayım!

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Bugün Mardin'de 2 askerimiz şehit, sebebi kim?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sanki iktidarda olan muhalefet, bu kadar katliamın olduğu ülke Türkiye değil, hiçbir sorumluluk üstlenmeden, hiç kimse görevden alınmadan, hiç kimse istifa etmeden ve olaydan hemen sonra yayın yasakları koyarak katliamın izlerini de kamuoyundan gizleyen iktidar partisi değilmiş gibi bir de üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Ya, bu katliama ilişkin demin haberler düştü, yirmi gün öncesinden MİT -sözde, iddiaya göre, ki doğrudur- tıpkı Suruç'ta olduğu gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi IŞİD'in Atatürk Havalimanı'na saldıracağını istihbari bilgi olarak vermiş. Neredeydi bu ülkenin iktidarı, İçişleri Bakanı neredeydi, emniyeti neredeydi? Cumhurbaşkanı her olaya sos oluyor, neredeydi acaba? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sözünü geri al sen!

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Ağzını topla!

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Siz de her olaya ketçap oluyorsunuz, ketçap!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - 46 insan orada can verirken siz neredeydiniz? IŞİD'le ilgili son konuşacak kişi sizlersiniz. Siz IŞİD'le ilgili konuşma hakkına sahip değilsiniz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ne demek "Sos oluyor."?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Doğu, güneydoğuda insanları paramparça ederken hiç sesiniz çıkmıyor!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Siz bir terör örgütünü destekleyip uluslararası alanda yargılanacak bir partiyi temsil ediyorsunuz. Şu anda Kuveyt Türk, ABD'de yargılanıyor.

SAİT YÜCE (Isparta) - Cumhurbaşkanına "Sos oluyor." diyemezsin, Cumhurbaşkanına öyle hitap edemezsin, seviyesizce konuşamazsın! Terbiyesiz!

BAŞKAN - Sayın Yüce, lütfen oturun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sizi dinlemiyorum.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Otur yerine!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Ve gerçekten bu kadar katliamdan sonra güllük gülistanlık gibiymiş gibi hâlâ boy göstermenizi de esefle karşılıyoruz.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sen kimin sosusun, onu söyle! Sen PKK'nın sosu musun, onu söyle!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sen neye sos oluyorsun, sen?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Bizim burada konuşmalarımıza tahammül edememeniz tek bir görüntüyü hatırlatıyor.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Senin hakaretlerine tahammül edemiyoruz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Herkesi susturmaya çalışıyorsunuz ya, hani ABD'de Cumhurbaşkanı protestosunda polisler "Aa, uu!" sesleri çıkarıyordu ya aynı roldesiniz.

SAİT YÜCE (Isparta) - O cinayeti o işledi. O cinayeti, İstanbul'daki cinayeti senin sırtını dayadıkların işledi. Bunu böylece bil!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ya, otur yerine!

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - PKK'nın sosu, yürü!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Siz gerçekleri söylemeyelim diye sadece ses çıkarıyorsunuz. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu sesle bizim sesimizi susturamayacaksınız.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sen öyle zannet!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Herkese uyguladığınız sansürü burada kabul etmeyeceğiz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sen neyin sosusun, onu söyle!

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Meral Hanım, Ankara katliamına ses çıkarıyorsunuz da beslediğiniz terör örgütüne niye ses çıkarmıyorsunuz?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sen kimin sesisin, onu da söyle. Terör örgütünün sesisin.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - PKK'nın sosu!