HDP'li Baydemir'den Erdoğan'a: Muhtarları topla, kesmezse Başbakan'ı görevden al, dünya lider görsün

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Muhammed Ali'nin cenaz törenine katılmak üzere ABD'ye giden, ancak yaşanan anlaşmazlık üzerine ziyaretini kesen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tiye aldı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Baydemir, "Bir şey olmaz sabah muhtarları toplar uzun bir konuşma yaparsın. Baktın olmadı-kesmedi Başbakan'ı görevden al böylece dünya lider görsün..." diye yazdı.

Muhammed Ali’nin ABD Louisville’de yapılan cenaze töreninde ilk sıkıntının önceki günkü cenaze namazı sırasında yaşandığı ortaya çıkmıştı. Namazın kılınacağı yerde saflar için düzen oluşturulmamış, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve heyettekiler, tabutun olduğu yere gelirken karışıklık yaşandığı öğrenilmişti. Ardından Erdoğan'ın yanında getirdiği Kâbe örtüsünden bir parçayı, törene katılan diğer Müslüman önderlerin de önerisiyle Ali’nin tabutunun üstüne bırakmak istedi, ancak töreni yöneten İmam Zaid Shakir'in tabutun kutsallığı olduğunu belirterek izin vermediği belirtilmişti.

Baydemir'in tweeti şöyle: