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HDP'li Baydemir için 'ifadesi alınıp bırakılmak üzere yakalama kararı'

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan haklarında 5 yıl hapis cezası istenen HDP parti sözcüsü Osman Baydemir ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yargılandığı davanın duruşmaları ertelendi

09 Kasım 2017 19:08

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, \'terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan haklarında 5 yıl hapis cezası istenen HDP parti sözcüsü Osman Baydemir ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yargılandığı davanın duruşmaları ertelendi. Mahkeme, Baydemir için ifadesi alınıp bırakılmak üzere \'yakalama kararı\' verdi.
HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Öcalan\'a Viranşehir\'de öldürülen PKK\'lı teröristlerin cenazesindeki ve HDP sözcüsü Osman Baydemir\'in ise Birecik\'teki Nevruz kutlamalarındaki konuşmalarından dolayı \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı. Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen her iki davanın da 3\'üncü duruşmasına milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti Dilek Öcalan\'ın duruşmasını 1 Mart\'a ertelerken, HDP parti sözcüsü Osman Baydemir için \'ifadesi alınıp bırakılmak üzere yakalama kararı\' verdi.

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