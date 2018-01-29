HDP'li Baydemir hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Baydemir hakkında, 28 Ocak'ta, Afrin'e yönelik operason yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını "işgalci" olarak belirten, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de yayımlanan açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "devlete karşı savaşa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.