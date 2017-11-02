T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Baluken'in avukatı: Fezleke hazırlayan savcılar, O'nunla aynı cezaevinde

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ANKARA'daki Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin, hakkında fezleke düzenleyen savcılarla aynı cezaevinde kaldığını söyledi

02 Kasım 2017 19:38

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ANKARA\'daki Sincan Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin, hakkında fezleke düzenleyen savcılarla aynı cezaevinde kaldığını söyledi. Fezlekeleri hazırlayan savcıların FETÖ\'den tutuklu olduğunu belirten Baydemir, \"İdris Baluken ile ilgili fezleke hazırlayan savcılar, O\'nunla aynı cezaevinde kalıyor. Bu, bir skandaldır. Böyle adalet olur mu?\" dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve bir ara serbest bırakılıp, itiraz üzerine yeniden tutuklanan HDP Bingöl Milletvekili Baluken\'in, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkili hakkında fezleke hazırlayan savcılar Ramazan Alptekin, Ahmet Karaca, Uğur Özcan ve Hakan Ceran\'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında FETÖ\'den ihraç edilip, tutuklanarak, Sincan Cezaevi\'ne konulduğunu söyledi. 
Milletvekilleri hakkında fezleke hazırlayan savcıların FETÖ davaları kapsamında ya tutuklandığını ya da meslekten ihraç edildiğini dile getiren avukat Baydemir, \"FETÖ\'den ihraç edilen ya da tutuklanan savcı ve hakimlerin açtığı birçok davanın kumpas olduğu belirtildi. Karşı davalar açıldı; ama iş, Kürt siyasetçilerle ilgili olunca kumpaslar, göz ardı ediliyor. Her türlü yasak delil, yasal delil olarak kabul ediliyor. Dosyaların tamamı çökmüş durumda. İdris Baluken ile ilgili fezleke hazırlayan savcılar, O\'nunla aynı cezaevinde kalıyor. Bu, bir skandaldır. Böyle adalet olur mu\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHAANKARA Sincan CezaeviBingöl MilletvekiliBalukenYalçındağ BaydemirFETÖBuBöyleDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıKasımHDP Bingöl Milletvekili BalukenReyhan Yalçındağ BaydemirRamazan Alptekin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24