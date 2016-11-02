HDP’li Baluken’den AKP’ye: Siz, gazetecilerden, yazarlardan, aydınlardan korkuyorsunuz!

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP ile AKP arasında ByLock ve basın özgürlüğü tartışması yaşandı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, mevcut yönetimin ‘baskılarla bütün toplumsal muhalefeti susturmayı amaçladığını' belirtti ve "Ülkeyi basın mezarlığı haline getirdiniz ama bu baskılar asla sonuç vermeyecek. Siz gazetecilerden, gazetelerden, yazarlardan, aydınlardan korkuyorsunuz. 15 Temmuz darbecilerinin yapamadığını siz yaptınız. Onlar bile darbe girişiminde interneti kesmediler, siz bölgede interneti kestiniz" dedi.

AKP’li Aydın Ünal da Türkiye’deki medyanın zengin ve çeşitli olduğunu savundu.

Genel Kurulda HDP'nin ‘basın yayın organlarına getirilen kısıtlamalar' ile ilgili Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

"Yargının, polisin, askerin, bürokrasinin biat ettirilerek teslim alındığını" söyleyen Baluken, basın özgürlüğünden AKP’nin anladığının ‘basın kuruluşlarını basma özgürlüğü' olduğunu bildirdi.

"AK Parti'nin bütün basını zapturapt altına almaya çalıştığını" ifade eden Baluken, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik gözaltı kararlarını eleştirdi.

Baluken, "Ülkeyi basın mezarlığı haline getirdiniz ama bu baskılar asla sonuç vermeyecek. Siz gazetecilerden, gazetelerden, yazarlardan, aydınlardan korkuyorsunuz. 15 Temmuz darbecilerinin yapamadığını siz yaptınız. Onlar bile darbe girişiminde interneti kesmediler, siz bölgede interneti kestiniz" dedi.

AKP: Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin, bu kadar çeşitli bir medya göremezsiniz!

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Türkiye'de basın özgürlüğünün, özellikle de ifade özgürlüğünün genişletilmesi, engellerin, bariyerlerin, hendeklerin ortadan kalkması için AKP’nin çok büyük bir mücadele verdiğini iddia etti.

Türkiye'deki toplam gazete sayısının 2 bin 731 olduğunu; 4 bin 71 dergi çıktığını; 197 televizyonun yayın yaptığına değinen Ünal, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin, bu kadar çeşitli, renkli bir medya göremezsiniz. Belki de Avrupa'da bile bu renklilik, çeşitlilik anlamında birinci ülke olabiliriz." dedi.

Cumhuriyet gazetesine yargının yaptığı işlemin içeriğini henüz bilinmediğini ifade eden Ünal, Cumhuriyet gazetesinin 1920-1930'larda Kürtleri yamyam olarak niteleyen haberlerinin olduğunu; Dersim olaylarını sonuna kadar savunduğunu; faşizmi güçlü şekilde desteklediğini; 1960 darbesini alkışladığını, 1970'lerde cuntacı olduğunu, 1980 darbesini Nadir Nadi'nin alkışladığını, son olarak 2013'ten sonra Fethullahçı, PKK'lı bir çizgiye geldiğini iddia etti.

“Avrupalı basın örgütlerinin eleştirileri umrumuzda değil”

Ünal, şöyle devam etti:

"Basın özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız ama basın özgürlüğü ile terörü de birbirinden hassasiyetle ayıracağız. Bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Fethullahçı teröre, PKK terörüne, Avrupa'nın, Amerika'nın desteğiyle, onların iteklemesiyle, onların motivasyonuyla destek veren her kim olursa olsun, bu ülke ondan hesabını mutlaka ve mutlaka soracaktır. Avrupa şunu demiş, PKK bunu demiş, yok efendim, Avrupalı basın örgütleri Türkiye'ye şu eleştiriyi yapmış, bu sıralamayı yapmış… Bunların hiçbiri umurumuzda değil. Biz, terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu ülke terörle mücadelesini en kararlı şekilde devam ettirecek ama özgürlükleri de aynı şekilde, en kararlı şekilde muhafaza edecektir."

Sataşma üzerine söz alan Baluken'in, "Siz darbeyle ilgili mücadele adı altında bu Meclis'teki danışmanları, sıvacıyı, garsonu işten çıkarıyorsunuz ama aranızda ByLock kullanan, darbecilerle ilişkisi olan milletvekilleri oturmaya devam ediyor. Siz tamamen siyasi bir süreç yürütüyorsunuz" sözleri, Genel Kurulda AKP ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma başlattı.