HDP’li Baluken: 4-5 ay içinde Başbakan görevden alınacak

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, dört ya da beş ay içinde Başbakanlık makamında değişikliği yaşanacağını iddia etti.

Sözcü’nün haberine göre, Baluken, OHAL süresinin uzatan Başbakanlık tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

”Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği zaman Kabineye müdahale ediyor. Başbakanı görevden alıyor, buradaki grup başkan vekillerinin haberi yok, milletvekillerinin haberi yok, onlar da buradan öğreniyorlar. Bakanları alıyor, bakanın kendisinin haberi yok. Şimdi “Kabinede revizyonlar yapacağım” diyor. Kabinede herhangi bir üyenin falan haberi yok. Size iddialı konuşayım, en geç dört beş ay içerisinde kesinlikle ve kesinlikle Başbakan Binali Yıldırım’ı da görevden alacak, çok nettir. Şimdi, yürütme üzerinde bu kadar tahakküm kuran bir anlayışı siz direkt halka anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Anlatamadığınız için de OHAL üzerinden olağanüstü bir durum vardır algısını topluma vermeye çalışıyorsunuz. ”