HDP'li Ayhan Bilgen'den "Zeytin Dalı" harekâtı yorumu: Saddam da Halepçe'de Kuran'dan "Enfal" ismini kullanmıştı

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, TSK’nın Suriye’de YPG kontrolünde bulunan Afrin’e başlattığı operasyona tepki gösterdi. Bilgen “Kürtler Orta Doğu'da barış ve değişim dinamiğidir. Bombalar bu iradeyi kırmaya yetmez ama halklar arasına nefret tohumları ekmeye yeter” ifadesini kullandı.

Operasyona “Zeytin Dalı” adı verilmesini de eleştiren Bilgen, “Afrin'i bombalamanın adını "Zeytin Dalı" koymuşlar. Saddam da Halepçe'de Kuran'dan "Enfal" ismini kullanmıştı” dedi.

Ayhan Bilgen’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

“Bombaladığınız sadece komşu toprakları değil, Orta Doğu'da sorunları içeride konuşarak çözme iradesi. Kürtler Orta Doğu'da barış ve değişim dinamiğidir. Bombalar bu iradeyi kırmaya yetmez ama halklar arasına nefret tohumları ekmeye yeter.

Afrin'i bombalamanın adını "Zeytin Dalı" koymuşlar. Saddam da Halepçe'de Kuran'dan "Enfal" ismini kullanmıştı. Sonunda gariban çocukları ateşin önüne sürülecek, sıvasız evlere bayrak asılıp taziye kabul edilecek, çürük raporlarıyla askerden kaçırılanlar değil.

Bazıları savaş olmadan yaşayamıyor. Barıştan yana olanlar da bunu durdurmak için bir araya gelip harekete geçebildiği ölçüde insanlığı yaşatıyor. IŞİD, Kürtler ve Türkmenlere saldırıp her gün Kilis'e top atarken meşru müdafaa neden yapmadınız!”

*Kur'an-I Kerim'in 8. suresinin adı olan enfal, ganimet anlamına geliyor.