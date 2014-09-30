HDP'li Aydoğan Başbakan Davutoğlu'na 'MİT'in IŞİD raporu'nu sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, geçen hafta Alman Bild gazetesinde yer alan, MİT’in IŞİD ile ilgili hazırladığı belirtilen rapor ile ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Aydoğan soru önergesinde, MİT’in IŞİD ile ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı ve IŞİD’in 7 ilde silah deposunun olduğu iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Başbakan Davutoğlu’na şu sorular yöneltildi:



-Alman Bild gazetesinde yer alan iddialara göre, Başbakanlığınıza bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından IŞİD’in Türkiye yapılanmasına ilişkin bir rapor hazırlanmış mıdır? IŞİD’e ilişkin MİT tarafından bir rapor hazırlanmış ise bu rapor hangi tarihlerde hazırlanmıştır?



-Söz konusu raporda IŞİD’in Gaziantep-Kilis arasındaki önemli geçitleri kontrol ettiği iddiaları doğru mudur?



-MİT tarafından hazırlanıp Başbakanlığınıza sunulan raporun içeriğinde IŞİD’in Ankara, Adıyaman, Eskişehir, İzmir, Konya, Urfa, Hatay’da silah depolarının bulunduğuna dair iddialar doğru mudur? Bu iddialara ilişkin Başbakanlığınızca bir girişimde bulunulmuş mudur? Henüz bulunulmamış ise gerekçesi nedir?



- Başbakanlığınızca, söz konusu MİT raporunun Alman basınına sızması ile Alman istihbarat Teşkilatı’nın 2009 yılından bu yana Türk politikacıları dinlediğini açıklaması arasından bir ilişki bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise söz konusu MİT raporuna ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

