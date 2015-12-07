HDP’li Ataş: Kaç trans katili yakalandı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, son dönemlerde yaşanan transfobik nefret cinayetlerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

KaosGL’nin haberine göre İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği ile birlikte hazırlanan soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de homofobik ve transfobik nefret söylemlerini giderek artmaktadır. 2015 yılında 271 trans cinayeti işlenmiştir ve bu rakam son yılların en yüksek rakamı olmuştur. 23 Kasım 2015 tarihinde Maltepe’de Nilay isimli trans kadın, 2 Aralık 2015 tarihinde ise Alev isimli trans kadın Avcılar’da öldürülmüş ve 2 ayrı transseksüel ise ağır şekilde darp edilmişti. Cinayet üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü (Firüzköy) Asayiş Şube Müdürlüğüne giden İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği çalışanı ve avukatı ifadelerin alınmasını beklerken polis memuru ‘ne çok ibne var arkadaş’ diyerek ayrımcı tutumunu belli etmiştir. Bu ayrımcı söylem yeni nefret cinayetleri işlenmesine teşvik eden bir unsurdur. Henüz iki cinayetin de failleri bulunamamıştır.”

Ataş, Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1. 2002 yılından bu yana kaç trans kadın öldürülmüş kaç olayla ilgili soruşturma açılmış ve kaçının katili yakalanmıştır?

2. Katillerin kaçı ağır tahrik ve iyi hal indiriminden yararlanmıştır?

3. İlgili bakanlıklarla polislerin bu ayrımcı ve aşağılayıcı tutumunu engelleyecek her hangi bir çalışmanız var mı ya da olacak mı?

4. Toplumda huzur ve asayişi tesis etmesi gereken kamu görevlisinin nefret söylemi üretmelerini engelleyici ne gibi tedbir vardır?

5. Bugüne kadar kaç kamu görevlisi etnik kimlik, cinsiyet kimliği ve inanç kimliğine karşı sergiledikleri nefret söyleminden dolayı uyarı veya ceza almıştır?