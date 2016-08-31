HDP’li Altan Tan: Türkiye’nin de PKK’nin de politikası çöktü

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, PKK ve PYD’nin Suriye ve Ortadoğu’yu yanlış okuduğunu ifade söylerken “PKK ve PYD’nin Suriye politikası çöktü” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Tan şunları söyledi:

“Arap Baharı’ndan sonra Türkiye’nin bütün Ortadoğu politikası ve özellikle de Suriye politikası yanlıştı. Bu çöktü. Şu an Türkiye’nin Ortadoğu ve Suriye politikası çöktü. Tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı ve bunu Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da başta olmak üzere birçok insan söylüyor. Diyor ki, ‘Biz yanlış yaptık.’ Peki şimdi ne yapıyor? Bir yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye çalışıyor. Bu da yanlış.”

‘Kürt siyaseti’nin politikalarının da çöktüğünü belirten Tan şöyle konuştu: “Gelelim Kürt siyasetine; PKK’ya PYD’ye... Onlar da maalesef Suriye ve Ortadoğu siyasetini yanlış okudular. Ve bugün PKK’nın, PYD’nin Suriye politikası da çöktü. Yani bir Kürt koridoru kurup Hatay’a, İskenderun’a veya Lazkiye’ye kadar uzanma, Amerika’nın da buna sonuna kadar destek vereceği hesaplandı. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.”

'PKK, PYD, HDP, KDP ve Yekitî Hareketi dahil tüm Kürt siyasetinin ‘yeni okumalarla, yeni analizlerle, yeni durum tespitiyle yeni bir Kürt siyaseti, Suriye ve Türkiye siyasetini ortaya koyması gerekiğini’ söyleyen Tan şöyle devam etti:

“Türkiye’de de silahların susması, demokratik mücadelenin öne çıkması ve Türkiye devletinin demokratikleşmesidir. Çözüm budur.”