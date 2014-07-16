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Politika

HDP'li Adil Zozani, AKP'li Canikli'ye kitapla vurmaya kalktı

TBMM'de Torba Yasa tasarısı görüşüldüğü sırada HDP Milletvekili Adil Zozani, AKPi Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'ye kitapla vurmaya çalıştı

16 Temmuz 2014 22:26

TBMM Genel Kurulu'nda Torba Yasa görüşmeleri sırasında ortam bir anda gerildi. HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, görüşmeler sırasında tartıştığı AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’nin üzerine yürüdü.

Elindeki tasarı kitapçığını Canikli’nin kafasına vurmak isteyen Zozani'yi diğer milletvekilleri güçlükle tutabildi.

DHA'nın haberine göre, kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Kurul görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, AKP'ye tasarıyı geri çekip, sadece Soma ile ilgili bölümün Genel Kurula getirilmesini istedi.

Bunun üzerine usul tartışması açıldı. Bunun üzerine söz alan HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ile AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli arasında sözlü tartışma yaşandı. Konuşma süresi bitip yerine oturmak üzereyken Zozani, Canikli’nin üzerine yürüdü ve elinde bulunan tasarı kitapçığını havaya kaldırarak Canikli'nin kafasına vurmak isterken, araya diğer milletvekilleri gidi.

Zozani ise, uzaklaştırıldı. TBMM Başkanvekili Meral Akşener ise yaşanan olay nedeniyle birleşime ara verdi. 

 

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