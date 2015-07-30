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Kılıçdaroğlu'nun da dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te!

9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Meclis'e gönderildi

30 Temmuz 2015 21:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve HDP'li Faysal Sarıyıldız ile Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Meclis'e gönderildi. Dosya, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan imzasıyla Meclis'e iletildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'ya verilmek üzere Suriye'den getirilen silahları teslim alacak kuryeye yardım ettiği iddiasıyla gündeme gelen HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan 9 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Sarıyıldız, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "7 ay önce yaşanmış bir olayla ilgili ciddi hukuksal bir sorun bulsalardı şu ana kadar o fezleke Meclis'e gelmez miydi?" demişti.

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nda fezlekesi de bulunuyor

 

Sarıyıldız'ın fezlekesinin yanı sıra CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkereleri de Meclis'e gönderildi.
      
Öte yandan, dokunulmazlık dosyaları, Meclis tatilde olduğu için TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonuna iletilmeyecek. Dosyalar, tatil bitiminde TBMM Başkanlığı tarafından Komisyon'a sevk edilecek.

 

 

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