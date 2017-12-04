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 HDP'li 19 milletvekili hakkında fezleke 

  ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'li 19 milletvekili hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi

04 Aralık 2017 16:58

 

ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP\'li 19 milletvekili hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Başsavcılığın yaptığı açıklama şöyle;  \"2 Mayıs 2016 günü TBMM Halkla İlişkiler Binası Komisyon Blokları 1. Kat 3 Nolu toplantı salonunda toplanan Anayasa Komisyonu’nu topluca terk eden ve ‘Biji Serok Apo’ (Yaşasın Apo Başkan), ‘Direne direne kazanacağız’ şeklinde slogan atan ve sözde gerilla marşı olarak bilinen marşı söyleyerek ana binada bulunan grup toplantı salonuna geçen Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dirayet Taşdemir, Sibel Yiğitalp, Çağlar Demirel, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Adem Geveri, Mithat Sancar, Ferhat Encu, Gülser Yıldırım, İbranim Ayhan, Garo Paylan, Bedia Özgökçe Ertan, Meral Danış Beştaş, Mahmut Toğrul, Ertuğrul Kürkçü, Mizgin Irgat, Saadet Becerikli, Nadir Yıldırım ve Ziya Pir ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde her bir milletvekili yönünde evrak 22 Kasım 2017 tarihli ayırma kararları ile tefrik olundu. ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan her bir şüpheli hakkında fezleke tanzim olunarak, TBMM\'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Olaya karıştığı tespit olunan ve milletvekilliği sıfatı sona eren Nursel Aydoğan ve Besime Konca yönünden evrak gereği yapılmak üzere ilgili büroya gönderildi.\"

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