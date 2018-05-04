HDP'den YSK'ya seçim sürecinde Demirtaş'ın serbest bırakılması talebi

HDP, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevi koşullarına dikkat çekerek, seçimin demokratik ve eşit koşullarda gerçekleşmesi için kampanya sürecinde Demirtaş’ın serbest bırakılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Demirtaş’ın kampanyasının bütün partileri kapsayan bir üslupta olacağı ve Türkiye’nin normalleşme ve geçiş dönemine yönelik söylemlerin öne çıkacağı ifade ediliyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Demirtaş, kampanyasını avukatları aracılığıyla kamuoyuna duyuracağı mesajlarla yürütecek, bu kapsamda avukatlarla Demirtaş’ın sıkı bir çalışması söz konusu olacak. Kampanyanın yürüteleceği ana mecraların başında sosyal medya gelecek.

HDP bugün Diyarbakır'da

HDP, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Selahattin Demirtaş’ı bugün İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak yapılacak etkinlikle aday ilan edecek. Diyarbakır’da yapılacak etkinliğe, ittifak görüşmeleri sürdürülen Kürt partilerinin, İstanbul’daki etkinliğe ise sol ve sosyalist partilerin davet edildiği belirtildi. Demirtaş’ın adaylığı ile ilgili HDP Meclis Grubu kararının ise yarın YSK’ye iletileceği ifade edildi.

Demirtaş’ın adaylığının ilanıyla birlikte kampanya süreci de resmen başlayacak. HDP’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kampanyasının eşgüdümlü olarak yürütüleceği, her iki kampanyanın birbirini tamamlayacağı kaydediliyor.

Kampanyada “demokratik siyaset” vurgusunun öne çıkacak

Parti içinde özellikle Cumhurbaşkanı seçiminin olası ikinci turunda ortaya çıkacak düğümün kilidini HDP’nin açacağı dile getiriliyor. Bu kapsamda HDP’nin birinci turda hem iktidar hem de muhalefet tarafından istenmeyen parti olmasına karşın “demokratik siyaset” vurgusunun öne çıkacağı bir kampanya süreci yürüteceği ifade ediliyor. Demirtaş’ın kampanyasında bütün partililere hitap eden bir üslup kullanılacağı belirtiliyor.