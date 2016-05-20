HDP'den Türkiye'yi terk ettiği iddia edilen Sarıyıldız ve Hezer açıklaması: Görevlendirme üzerine yurt dışındalar

Hakkında fezleke hazırlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuba Hezer'in dokunulmazlık görüşmeleri öncesinde Türkiye'yi reddettiği yönündeki iddialarına HDP'den açıklama geldi. HDP Sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, “Arkadaşların, Türkiye’yi terk etme amaçlı gitmeleri söz konusu bile değil. Grubun görevlendirmesi ile yurt dışındalar" dedi. Sarıyıldız da, "Kaçmadım. 10 gün sonra Türkiye'ye döneceğim" açıklamasında bulundu.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberinde "HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’in, dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimaline karşı Türkiye’yi terk ettiği bildirildi" dendi. Site haberini 'isminin açıklanmasını istemeyen HDP'li bir kaynağa' dayandırdı. İddiaya göre söz konusu kaynak Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer’in, dokunulmazlıkların kaldırılıp gözaltına alınma ihtimaline karşı dönmemek üzere Avrupa’ya geçtiğini söyledi.

"10 gün sonra Türkiye'ye döneceğim"

Kaçmadığını, İngiltere'de olduğunu söyleyen Sarıyıldız ise iddianın ardından şöyle konuştu. "Cizre'de yaşanan olayları anlatmak, Lordlar Kamarası'nda konuyu gündeme getirmek için İngiltere'ye geldim. Daha önceden belirlenmiş bir 10 günlük program. Kaçmadım. 10 gün sonra Türkiye'ye döneceğim."

"Türkiye'yi terketme söz konusu değil, görevlendirme üzerine gittiler"

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen de yaptığı açıklamada, “Arkadaşların, Türkiye’yi terk etme amaçlı gitmeleri söz konusu bile değil. Grubun görevlendirmesi ile yurtdışındalar. Programlarına dair ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Ancak, Türkiye’yi terk etme amaçlı gitmeleri söz konusu değil. Grup, zaman zaman yurtdışı programlarda arkadaşları görevlendiriyor. Arkadaşlar da bu görevlendirme nedeni ile yurtdışında bulunuyorlar. Grup adına daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır” dedi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti

Sarılyıldız hakkında Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na, oradan da Meclis'e gönderilen fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın taziyesine giden Hezer hakkında da fezleke hazırlanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede Hezer'in "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarını işlediği belirtilmişti.