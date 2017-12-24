HDP'den "tek tip kıyafet" uygulamasına tepki: Temel insan haklarına aykırı

HDP, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cezaevlerinde kabul edilen tek tip elbise uygulamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada uygulamanın evrensel ve temel insan haklarına aykırı olduğunu belirtilerek, insanlık onurunu çiğnemenin hedeflediği ifade edildi. “Bir insanın kıyafeti onun varlığının bir parçasıdır. Hele bu kişi cezaevinde ise bu daha da önemlidir" denen açıklamada, "Uluslararası demokratik kurum ve kuruluşların tek tip kıyafet hakkındaki olumsuz kararları da son derece açıktır” ifadesi yer aldı.

HDP’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Tek tip kıyafet cezaevlerinde bulunan insanlar için, ceza içinde psikolojik ceza ve işkence demektir. Kabul etmeyenlere görüş yasağı tehdidi bunun açık ifadesidir. Ayrıca kıyafet tutuklu kişinin savunmasının bir parçasıdır. Bu düzenleme henüz yargılaması başlamamış veya tamamlanmamış insanların suçlu ilan edilmesi ve masumiyet karinesinin yok sayılması demektir.

Tek tip kıyafet, yargı kararlarını artık hakimlerin değil, AKP Genel Başkanı’nın ve hükümetin verdiği bugünkü sistemin bir kez daha tescil edilmesi demektir. Geçtiğimiz yıllarda tek tip kıyafet uygulaması okullarda bile kaldırılmış iken, iktidara muhalif olanların cezaevlerinde bulunduğu bir dönemde yeniden gündeme getirilmesi tamamen kötü niyetli ve düşmanca bir davranıştır.

Türkiye’de tek tip kıyafet ilk kez gündeme gelmiyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1983 yılında başlayan ve 1987 yılında tekrarlanan tek tip kıyafet uygulaması yaşanmıştır. O dönemde bu uygulamaya cezaevlerinde karşı çıkılmış ve bu karar güçlü karşı duruşlar neticesinde uygulanamaz olmuştur. Verilen kıyafetler giyilmemiş, duruşmalara tek tip kıyafetler yırtılarak çıkılmış, açlık grevleri yapılmıştır. Bu eylemler sonucu 4 kişi ölmüş, sanıklar duruşmalara götürülürken büyük tartışmalar yaşanmış, bazıları duruşmalara çıkmamıştır. Nihayetinde bu uygulama tarihe gömülmüştür.

Guantanamo özentisi AKP iktidarı, çağ dışı askeri cunta dönemi uygulamalarına geri dönüyor. Ama insanlık onuru bu dayatmayı kabul etmez. Askeri darbe döneminde bu uygulama nasıl ret edildiyse, sivil darbe döneminde de aynı irade ve kararlıkla kabul edilmeyecektir.

AKP Genel Başkanı aslında tüm toplumu ve tüm ülkeyi tek tipleştirmek, tek tip kıyafeti ülke halklarına giydirmek istiyor. Tek tip kıyafet dayatmasının geleceğe bırakacağı izler ağır olur. Cezaevlerinde insanlara düşman muamelesi yapmak, düşman hukuku uygulamak büyük bir insanlık suçudur.

İktidara sesleniyoruz: Bu uygulamadan vazgeçin. Hukuku, intikam duygusu ile ve yok etmek için kullanmayın. Hukukun intikam aracına dönüştürülmesi, telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açar.

İnsan hakları derneklerine ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına, vicdan sahibi herkese sesleniyoruz: Gelin bu mesele etrafında mücadeleyi ortaklaştıralım. Eşiğine gelinen yeni kutuplaşmalardan uzak durulmasını, insan hak ve özgürlüklerine, evrensel değer ve demokratik ilkelere uyumlu davranılmasını sağlayalım, demokrasi mücadelesini büyütelim."