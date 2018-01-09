HDP'den RTÜK'e Cem Küçük ve Fuat Uğur başvurusu

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, TGRT'de 'Medya Haber' isimli programda, Fuat Uğur ve Cem Küçük'ün, bir yılı aşkındır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle RTÜK'e başvurdu. HDP ayrıca konu hakkında suç duyurusunda da bulunacağını bildirdi.

HDP'li Beştaş'ın RTÜK'e verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

TGRT Haber logolu yayıncı kuruluş tarafından 27.12.2017 tarihinde sabah saat 10:30’da yayınlanan “Medya Kritik” adlı programda Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sn Selahattin DEMİRTAŞ’a yönelik ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfür içeren ifadelerin kullanılması nedeniyle 6112 Sayılı Kanun ihlal edilmiştir.

Moderatörlüğünü Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün yapmış olduğu programda konuşan Cem Küçük, cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını değerlendirirken HDP Eş Genel Başkanı Sn Selahattin Demirtaş’a yönelik hakaret içerikli şu sözleri kullanmıştır: “… Sen Selahattin Demirtaş isimli teröristsen o gri elbiseyi giyeceksin. Onu sen 53 kişiyi öldürürken düşünecektin. 17 Yaşındaki çocuğu öldürürken düşünecektin... Adam 53 kişiyi katletmiş. Gri giymem. Giyeceksin. Eşşek gibi giyecek. Giyme de göreyim. Ona giydirecek gardiyanlarımız, savcılarımız, polislerimiz. Binlerce insanı öldürdü bunlar. Hem kendileri katil, hem kendileri insan öldürüyor hem de demokratik özgürlükçü hava estiriyorlar…”

Programın diğer moderatörü Fuat Uğur da yayın yoluyla hakaretleri “Tuncay Özkan utanmıyor onu ziyarete gidip aklamaktan utanmıyor. O, 53 kişinin katilini aklamaktan utanmıyor" şeklindeki sözleriyle sürdürmüştür.

Programda hukuki, ahlaki tüm kural ve değerler ayaklar altına alınarak partimizin Eş Genel Başkanı Demirtaş, “53 kişinin katili” şeklinde gösterilmiş, “terörist” olarak ilan edilmiş ve ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü büyük partisinin Eş Genel Başkanı hakkında bu denli hakaretlerin yapılması asla yayıncılık faaliyeti kapsamında ve meşru bir program olarak görülemez. Gerçek gazeteci, yazar ve yorumcular kişiler hakkında ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmazlar, mesleki etik kurallarına ve yayın ilkelerine uyarak eleştiri ve yorumlarını yaparlar. Adı geçen şahıslar ve yaptıkları programın yayıncılık faaliyeti kapsamında görülmesi mümkün değildir. Bu şahıslar hakaret ve küfürleriyle aynı zamanda bağımsız bir denetleyici otorite olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile bu kurulun yayın ilkelerini de hiçe sayma cesareti göstermektedir. Bu tür yayınlara RTÜK’ün müdahale etmesi, hak ettiği yaptırımları uygulaması kendi yayın ilkelerine ve hukuki mevzuatına sadakati açısından önem taşımaktadır.

TGRT Haber adlı “yayıncı” kuruluş hakkında, 6112 Sayılı Yasanın 8/1 maddesinin;

c) bendinde yer alan “Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz”,

ç) bendinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez”,

e) bendinde yer alan “Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez”,

ı) bendinde yer alan “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır;”

i) bendinde yer alan “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz”

(k) bendinde yer alan “Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz”

Hükümlerinin ihlali nedeniyle ayrı ayrı yaptırım uygulanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.