HDP’den Muş Valiliği’ne ‘FETÖ’ yalanlaması: Deli saçması bir iddia; kanıtlamak zorundalar!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 17 Ekim’de polis tarafından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Muş İl Başkanlığı ile HDP Muş İl Başkanlığı’na yapılan baskınlar sonrası valilik tarafından yayınlanan ve içerisinde “HDP ve DBP binalarında yapılan aramada FETÖ/PYD terör lideri tarafından yazılmış belgeler bulundu” ifadeleri bulunan basın duyurusunu yalanladı. Yıldırım, “deli saçması” olarak nitelerken, valiliğin bunu belge ile kanıtlamak zorunda olduğunu söyledi.

17 Ekim’de DBP ve HDP’nin Muş il başkanlıkları binalarına polis tarafından baskın düzenlenmiş, DBP Muş İl Eş Başkanı Hatice Şeker, HDP Muş İl Eş Başkanı Ayşe Söylemez,Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği (MEYA-DER) Muş İl Başkanı Medeni Işık, Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılgan ve DBP Belediye Meclis Üyesi Çiçek Tutuş gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişiye avukatlarıyla görüşme yasağı getirilirken bu kişiler hâlâ Muş İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Yapılan baskınlardan sonra Muş Valiliği, konu hakkında bir basın bülteni yayımlayarak aramalarda Fethullah Gülen’e ait olan belgelerin ele geçirildiğini öne sürmüştü. Valilik tarafından yayınlanan duyuruda “Şüphelilerin evlerinde, HDP ve DBP binalarında yapılan aramada FETÖ/PYD terör lideri tarafından yazılmış kitap ile dergi, gazete, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirilmiştir” ifadeleri yer alıyordu.

HDP’li Yıldırım’ın T24 ile de paylaştığı arama tutanaklarının içerisinde yer alan listede Fethullah Gülen veya Gülen cemaatine yakın herhangi bir belge bulunmazken, sadece Kürt siyasetini anlatan kitapların ve dokümanların yer aldığı görülüyor.

Muş Valiliği’nin daha önceden kendi arabasında silah bulunduğunu iddia ettiğini söyleyen Yıldırım, TBMM kürsüsünden bu iddia için “Kanıt göster” çağrısını yaptığını hatırlatırken, valilik tarafından herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti.

Yıldırım, “Saray’dan birileri talimat vermiş, HDP ve FETÖ’nün ilişkilerini kurdurtun diye. Muş Valisi de özellikle böyle bir çalışmanın içerisinde” dedi.

Yıldırım, Muş Valisi Seddar Yavuz’un “kendisini Ankara’ya ispat etmeye” çalıştığını savunurken Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra birçok ilke imza atarak yalan dolan haberlerle kendisini Ankara’ya göstermeye çalışıyor. Benim aracımda silah yakalandığı yalanını söyledi, TBMM’de ispata davet ettim, hâlâ bekliyorum, bir görüntü vermiş değil” dedi.

"Doğrulaması gerekiyor"

Yıldırım’ın T24’e yaptığı açıklama şöyle:

Daha önceden de benzer haberlerin valilik tarafından yapıldığı süreçlere denk geldik. Bütün ajanslar da valiliğin yayınladığı haberleri servis ettiler. Ben bunu, bu psikolojik savaşın bir parçası olarak görüyorum. Bir şekli ile hükümetin ve Saray’ın aklı, HDP’yi zorlama bir biçimde FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Bunun ne FETÖ tarafından bir karşılığı ne de bizim tarafımızdan karşılığı olmadığını biliniyor. 50 sene de delil arasalar bu iddialarını doğrulayan bir şeye ulaşamayacaklar. Deli saçması bir iddia. Bu iddiayı doğrulayacak tutanağı belgeli, ispatlı bir şekilde bekliyoruz. İddianın sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir.