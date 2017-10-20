T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'den Melih Gökçek açıklaması: Gözlerimiz yaşardı

"Onlarca belediye başkanımız görevden alındı, cezaevine atıldı, yerlerine kayyum atandı ama Gökçek'i haftalardır istifa ettiremediler"

20 Ekim 2017 18:47

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, istifası istendiği halde görevini bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili olarak, "Tayyip Bey'in yolsuzluklara karşı bu kadar duyarlı olduğunu bilmiyorduk, şaşırdık. Gökçek'in direngen tavrı da gözlerimizi yaşarttı" dedi.

Belediye başkanları yolsuzluk yaptıysa bunun yargı tarafından araştırılması gerektiğini söyleyen Kerestecioğlu, "Herkes için adalet derken bunu kastediyorduk" diye konuştu.

Kerestecioğlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Gökçek'in istifaya zorlanması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kerestecioğlu, "Gökçek'in istifa meselesi en çok tartışılan konulardan biri. Tayyip Bey'in yolsuzluklara karşı bu kadar duyarlı olduğunu bilmiyorduk, şaşırdık. Gökçek'in de direngen tavrı da gözlerimizi yaşarttı. Gökçek'in elinde kendisini güçlendiren dosyalar olduğu iddiaları var ama Gökçek'in elinde olan dosyaları soruşturacak bir savcı bulunamaz deniliyor. Adalet derken, herkes için adalet derken, bunu kastediyoruz. Biz adaleti sadece kendimiz için istemedik” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan her işini bitirdi, yargı makamı oldu"

Kerestecioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz Gültan Kışanak'ın Diyarbakır'ına, Bekir Kaya'nın Van'ına kayyum atanırken boşuna seçimle gelen seçimle gider demedik. Bugün nasıl bizim Müslümanımız da Süryanimiz de Hıristiyanımız da bir kanunu eşitlik açısından savunabiliyorsa bunu da biz herkes için savunduk. Sayın Erdoğan her işini bitirdi, yargı makamı oldu. 'Ben karar vereceğim' diyor. 'Sizin için bedeli ağır olur' ne demek?

Burada gördüğümüz nokta şu: Çok sayıda sıradan insan bu adaletsizlikten ceza çekiyor. Sadece Bank Asya'ya para yatırdığı için cezaevinde yatan var. Bir yapılanma vardı ve biz bunu yıllar öncesinde söyledik, bunlar kale alınmadı ama biliyoruz yürünen bir paralel yol vardı. Şimdi daha tepedekilerin, asıl sorumlu olanların yargılaması engellenmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde bu işin siyasi ayağı ortaya konulmadı, insanlar Bank Asya'nın açılışını yapmayıp sadece para yatırdıkları için yargılanıyor. Bu kirli ilişkilerin mutlaka hesabı sorulacak. Belediye başkanları yolsuzluk yaptı ise araştırılması lazım, yargı varsa yargının ele alması lazım. Hakkında hiçbir delil yokken onlarca belediye başkanımız görevden alındı, cezaevine atıldı, yerlerine kayyum atandı ama Gökçek'i haftalardır istifa ettiremediler."

ETİKETLER

Filiz KerestecioğluMelih GökçekAnkarabelediyeistifaTayyip ErdoğanHDP

İlgili Haberler

Bahçeli: Melih Gökçek 5 dönemdir başkan, ne kadar faydası olduğunu görüyoruz!

Erdoğan'a eleştiri: Kürtçülüğü izah için Türkçülüğü örnek göstermek yanlış

İstifası istenen Gökçek, Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı

Erdoğan, Gökçek'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları için "İstifalarını vermezlerse gereği yapılır" demişti

"5 savcı, 'Melih Gökçek' dosyaları üzerinde çalışıyor"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, istifa iddialarıyla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında 5 savcının çalıştığını söyledi. Takan, "Gökçek dosyaları üzerinde 5 savcıya çalışma görevi verildi" dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24