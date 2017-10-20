HDP'den Melih Gökçek açıklaması: Gözlerimiz yaşardı

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, istifası istendiği halde görevini bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili olarak, "Tayyip Bey'in yolsuzluklara karşı bu kadar duyarlı olduğunu bilmiyorduk, şaşırdık. Gökçek'in direngen tavrı da gözlerimizi yaşarttı" dedi.

Belediye başkanları yolsuzluk yaptıysa bunun yargı tarafından araştırılması gerektiğini söyleyen Kerestecioğlu, "Herkes için adalet derken bunu kastediyorduk" diye konuştu.

Kerestecioğlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Gökçek'in istifaya zorlanması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kerestecioğlu, "Gökçek'in istifa meselesi en çok tartışılan konulardan biri. Tayyip Bey'in yolsuzluklara karşı bu kadar duyarlı olduğunu bilmiyorduk, şaşırdık. Gökçek'in de direngen tavrı da gözlerimizi yaşarttı. Gökçek'in elinde kendisini güçlendiren dosyalar olduğu iddiaları var ama Gökçek'in elinde olan dosyaları soruşturacak bir savcı bulunamaz deniliyor. Adalet derken, herkes için adalet derken, bunu kastediyoruz. Biz adaleti sadece kendimiz için istemedik” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan her işini bitirdi, yargı makamı oldu"

Kerestecioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz Gültan Kışanak'ın Diyarbakır'ına, Bekir Kaya'nın Van'ına kayyum atanırken boşuna seçimle gelen seçimle gider demedik. Bugün nasıl bizim Müslümanımız da Süryanimiz de Hıristiyanımız da bir kanunu eşitlik açısından savunabiliyorsa bunu da biz herkes için savunduk. Sayın Erdoğan her işini bitirdi, yargı makamı oldu. 'Ben karar vereceğim' diyor. 'Sizin için bedeli ağır olur' ne demek?

Burada gördüğümüz nokta şu: Çok sayıda sıradan insan bu adaletsizlikten ceza çekiyor. Sadece Bank Asya'ya para yatırdığı için cezaevinde yatan var. Bir yapılanma vardı ve biz bunu yıllar öncesinde söyledik, bunlar kale alınmadı ama biliyoruz yürünen bir paralel yol vardı. Şimdi daha tepedekilerin, asıl sorumlu olanların yargılaması engellenmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde bu işin siyasi ayağı ortaya konulmadı, insanlar Bank Asya'nın açılışını yapmayıp sadece para yatırdıkları için yargılanıyor. Bu kirli ilişkilerin mutlaka hesabı sorulacak. Belediye başkanları yolsuzluk yaptı ise araştırılması lazım, yargı varsa yargının ele alması lazım. Hakkında hiçbir delil yokken onlarca belediye başkanımız görevden alındı, cezaevine atıldı, yerlerine kayyum atandı ama Gökçek'i haftalardır istifa ettiremediler."