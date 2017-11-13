HDP'den Meclis Başkanlığı'na başvuru: Tutuklu vekillerimiz de oy kullansın

TBMM Başkanlığı için adaylık süreci bugün başlarken, 20 Kasım’da yapılması beklenen seçimlerde tutuklu milletvekillerinin de oy kullanmasının sağlanmasını için HDP, TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

HDP Grup Başkanvekilleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu tarafından TBMM Başkanlığı’na iletilen dilekçede; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la birlikte tutuklu milletvekillerinin hak ve görevleri devam etmesine karşın cezaevinde tutulduğu bildirildi. Dilekçede, cezaevinde tutulan milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılamadığı, anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklı haklarını kullanamadığı ifade edildi. Dilekçede, tutuklu vekillerin yasama faaliyetlerine katılma ve oy kullanma haklarının yasal bir zemin olmaksızın ellerinden alınmasının anayasa, ulusal ve uluslararası mevzuatın ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Dilekçede, anayasada ve TBMM İçtüzüğü’nde yer alan ilgili hükümler anımsatılarak, şunlar ifade edildi:

“TBMM tarafından gerçekleştirilecek Meclis Başkanı seçimlerinde cezaevlerinde bulunan milletvekillerimizin de oy kullanabilmeleri gerekmektedir. Milletvekillerinin oy kullanabilme koşullarının sağlanamaması halinde, anayasanın ilgili hükümlerine aykırılık oluşacağı açıktır. Söz konusu hakların kullanımının ‘fiziki şartlar’ bahane edilerek engellenmesi, anayasaya aykırılığı ortadan kaldırmadığı gibi, ihlallerin itirafı anlamına gelmekte olup sorumluluğun ağırlaşması sonucunu doğuracaktır.

Bu gerekçelerle Meclis Başkanlığı seçimlerinde, Başkanlığınızın anayasa ile milletvekillerine tanınan ‘yasama yetkisi’ çerçevesinde, cezaevlerinde tutulan milletvekillerimizin oy kullanabilmeleri için gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.”