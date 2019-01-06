HDP'den Kürt partileriyle ittifak kararı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde 7 Kürt partisiyle ortak deklarasyon yayınlayarak ittifak yapacağını açıkladı.

HDP tarafından "Kürt partileri seçim ittifakında buluşuyor" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşan yerel seçimlere ittifak yaparak HDP çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt siyasi oluşumu ortak deklarasyon yayınlayarak ittifakı açıklayacak.

Yerel seçimleri hem iktidarın saldırılarına karşı bir araya gelmenin fırsatı hem de halkın birlik arayışının önemli bir ön adımı olarak değerlendiren siyasi partiler ittifak yapma kararı aldı" denildi.

HDP, yerel seçimde 7 Kürt partisiyle yapacağı ittifakı yarın, (7 Ocak) Diyarbakır'da açıklayacak.

Açıklamada, 7 partinin ismi belirtilmedi.



