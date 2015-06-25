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Politika

HDP’den kadınlara özel Meclis grubu önerisi

HDP’li vekiller, meclisteki tüm kadınların yer alacağı ‘Kadın Meclis Grubu’ kurulmasını teklif etti

25 Haziran 2015 16:53

HDP'li 32 kadın milletvekili dün Genel Merkez’de bir toplantı yaptı. Toplantıdan, Meclis’te kadın milletvekillerine özel bir grup kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı’na öneri sunulması kararı çıktı.

Esra Yazdış Demir’in Habertürk’te yer alan haberine göre; kadın milletvekilleri, HDP’nin bir grup kuracak kadar kadın milletvekili sayısına sahip olduğuna işaret etti.

HDP’li vekiller, Meclis’teki tüm kadınların bir araya geleceği ve görüşlerini paylaşabilecekleri böyle bir oluşumun, kadınların karar mekanizmasında daha fazla yer almalarını ve kadın hakları konusunda ilerleme sağlanmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Kadınlar, kurulması talep edilecek “Kadın Meclis Grubu”nun, Meclis dışında görevleri olması gerektiğini belirtti. 

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