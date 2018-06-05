HDP'den İnce'ye destek mesajı mı: Birinci turda bize oy veren seçmenlere ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik olarak öncelikli hedeflerinin yüzde 10 barajını geçmek olduğunu söyledi. Bilgen'in milletvekilliği seçimlerinde yüzde 10 barajını geçmeleri için kendilerine destek verecek partilere yönelik olarak "olası ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz" sözleri, anketlerde Tayyip Erdoğan'ın karşısında en güçlü isim olarak duran Muharrem İnce'ye destek mesajı olarak yorumlandı.

Öte yandan HDP'li Bilgen, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin ikinci tura kalması durumunda HDP'nin CHP'yi destekleyip desteklemeyeceği sorusuna, "Bizim kimseyle yazılı mutabakat metnimiz yok ama toplumun bir mutabakatı var. Toplumun bütün partilerden beklediği net bir tavır var. Bizim şu anda biricik gündemimiz barajı geçmek, baraj altında kalmamak” diye yanıt verdi.

Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre Bilgen, HDP Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Diyarbakır’daki "konuşmasına prompterin bile dayanamadığını" kaydeden Bilgen, “Tarihi gerçekleri ters yüz eden mesajlar verildi. 2015 yılında seçim yapıldı ama Cumhurbaşkanı HDP’ye verilen oyların HDP’yi şımarttığını ve HDP’nin halkı sokağa döktüğünü ifade etti. 2015’te şımarıp 2014’te halkı sokağa dökmek mümkün değil. Bu teknoloji henüz icat edilmedi” diye konuştu. Bilgen, Erdoğan’ın HDP’nin Diyarbakır’da olmayan saat kulesini yıktığını söylediğini de ifade etti.

Erdoğan’ın HDP’yi kriminalize etmek için algı operasyonu yaparak önemli bir seçim taktiğini devreye soktuğuna işaret eden Bilgen, “Hem diğer muhalefet parti tabanlarının HDP’ye yönelik dayanışma duygusu kırmak, HDP’yi kriminalize etmek, HDP’nin barajı geçmesini engellemek hem de ikinci turda muhalefetin dayanışma, ortaklaşma sergilemesini engellemek için partimiz ve adayımız kriminalize edilmektedir” diye konuştu. Demirtaş’a yapılan ziyaretlerin Erdoğan’ı çok rahatsız ettiğini ifade eden Bilgen, “Pınarhisar cezaevi türbe miydi ki oraya ziyarete gidiyordu insanlar? Şimdi Edirne ziyaretleri neden bu kadar rahatsız ediyor” dedi.

Bilgen, Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması durumunda HDP’nin İnce’yi destekleyeceği konusunda bir mutabakat olup olmadığı sorusuna, “Bizim kimseyle yazılı mutabakat metnimiz yok ama toplumun bir mutabakatı var. Toplumun bütün partilerden beklediği net bir tavır var. Bizim şu anda biricik gündemimiz barajı geçmek, baraj altında kalmamak” diye konuştu.

Bilgen, ikinci turda herhangi bir koltuk paylaşımı hesabıyla değil, hangi aday ikinci tura kalırsa kalsın bir ortaklaşmayı beraberinde getireceğini belirterek, “Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.