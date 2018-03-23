HDP'den 'Gülsüm Ağaoğlu' açıklaması: Yine 'AKP hukuk komisyonu' gibi çalışan bir mahkeme kararı var!

HDP, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki ‘Newroz kutlamasındaki’ konuşmasının ardından gözaltına alınmasının ardından tutuklanan HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Cihangir Kaktüs'ün kurucusu ve ortağı Gülsüm Ağaoğlu için açıklamada bulundu. HDP'den yapılan açıklamada, "Yine adeta ‘AKP hukuk komisyonu’ gibi çalışan bir mahkeme kararı ile karşı karşıyayız” dendi. Açıklamada tutuklama kararı kınanırken, Ağaoğlu'nun serbest bırakılması talep edildi.

Bianet'te yer alan habere göre bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan HDP, “hukuksuz uygulamalar ve baskıların Newroz kutlamalarında da durmadığını” ifade etti.

“Kutlamalara baskılar damgasını vurdu”

Parti adına yapılan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran imzalı açıklama özetle şöyle:

“Ortadoğu, Kafkasya ve Türkiye halklarının Newroz bayramı kutlamalarına bir kez daha iktidarın ve güvenlik güçlerinin baskıları damgasını vurdu.

“Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcümüz Gülsüm Ağaoğlu, Tekirdağ’da yaptığı Newroz konuşmasından hemen sonra gözaltına alındı ve ertesi gün tutuklandı. Yine adeta bir AKP hukuk komisyonu gibi çalışan bir mahkeme kararı ile karşı karşıyayız.

“Bu tutuklama, düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça çiğnendiği, siyaset yapma hakkının engellendiği yeni bir örnektir.”

“600’den fazla kişi gözaltına alındı”

HDP, Newroz öncesinde de birçok ilde gözaltı operasyonları yapıldığını, pankartların, afişlerin, el ilanlarının, anons araçlarının yasaklandığını hatırlattı:

“Bu engellemeler halkın Newroz coşkusunu ve kararlılığını durduramadı. Halkın barış içinde Newroz kutlamasına tahammül edemeyenler, kutlamalar sonrasında da birçok ilde gözaltı uygulamaları yaptı.

“Newroz öncesinde ve sonrasında toplamda 600’den fazla kişinin gözaltına alınması hukuki de değildir, insani de. Coşkulu Newroz kutlamaları da göstermiştir ki, baskılar, gözaltı ve tutuklamalar demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzu ve mücadele azmimizi geriletemeyecektir.”

Ne olmuştu?

HDP Tekirdağ İl Örgütü’nce 21 Mart’ta birçok kentte olduğu gibi “Newroz direniştir faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla Ergene’nin Yeşiltepe mahallesinde Newroz kutlaması düzenlendi.

HDP MYK Üyesi Gülsüm Ağaoğlu, kutlamadaki konuşmasında, “Biz nasıl ki geçmişte direnenleri görüyor, onları anıyorsak şimdi de Afrin direnişini görüyor ve görmeye devam edeceğiz. Tarihin çöplüğüne nasıl ki tüm diktatörleri attık şimdi de andımız olsun bu çağın diktatörünü de göndereceğiz” dedi.

Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından Newroz programı sona erdi. Kutlama alanı çıkışında polis tarafından durdurulan Ağaoğlu, gözaltına alındı ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dün (22 Mart) akşamüstü Çorlu Adliyesi'ne götürülen Ağaoğlu, savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki ifadesinin ardından “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklandı. Ağaoğlu ile birlikte gözaltına alınmış olan beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.