HDP'den "Demirtaş Rusya'dan füze istedi" iddiasına yalanlama

Yönetimine kayyum atanan Bugün gazetesinde çıkan ve Selahattin Demirtaş'ın Moskova ziyareti sırasında "Rusya'dan PKK için füze istediği" yönündeki iddiaya HDP'den sert tepki geldi: "Bu habere ilişkin uzun bir tekzip yazmak, basın ahlakından söz etmek bile basın tarihimiz açısından üzüntü vericidir..."

Radikal'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, bugün bir gazetede yer alan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretinde “PKK için Rusya'dan füze istediği” yönünde bir iddiaya yer veren haberin “bütünüyle akıl dışı, gerçek dışı ve yalan olduğunu” bildirdi.

İpek Koza Holding bünyesindeyken 1 Kasım seçimlerinden kısa bir süre önce kayyum ataması yoluyla el konulan Bugün gazetesinin bugünkü sayısında, bir muhabirin imzasıyla ve "özel haber" logosuyla yayınlanan bir yazıda, HDP lideri Demirtaş’ın Moskova ziyareti sırasında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan “PKK için tanksavar füzesi istediği” iddiasına yer verilmiş, bu iddia gazetenin birinci sayfasında da sürmanşetten duyurulmuştu.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“AKP-Saray çamur medyasının yeni unsurlarından Bugün adlı gazete, 3 Ocak'ta yayınlanan sayısında, AKP-Saray'ın gözüne girebilmek için akıl sınırlarını zorlayan bir haber yapmıştır. Bu haberde Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretinde Rusya'dan füze istediği iddia edilmiştir. Söz konusu haber bütünüyle akıl dışıdır, gerçek dışıdır, yalandır. Bu habere ilişkin uzun bir tekzip yazmak, basın ahlakından söz etmek bile basın tarihimiz açısından üzüntü vericidir, zûldür. Yalanda ve utanmazlıkta sınır tanımayan AKP-Saray çamur medyasının yeni parçası Bugün adlı yayını şiddetle kınıyor ve onları yalanları ile baş başa bırakıyoruz."