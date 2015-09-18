HDP’den CHP’li Atilla Kart’a teklif

1 Kasım seçimleri için milletvekili aday listelerinin YSK'ya bugün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Bu nedenle parti kulisleri de hareketlendi. CHP’den 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP’nin eski Konya Milletvekili Atilla Kart’a, HDP’den 1 Kasım teklifi geldi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’den teklif alan Kart, baş başa yemekte buluştuğu Baluken’den Ankara için teklif aldı. Kart, Baluken’e teklifin kendisini onure ettiğini ve büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Parti değişmelere karşı olumsuz yaklaşımını ve CHP’den ayrılmadığını söyleyen Kart, teklifi kabul edemeyeceğini söyledi.