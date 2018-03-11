HDP'den 'bozkurt' açıklaması: Erdoğan bugün malumu ilam etti

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin il kongresinde bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak "malumun ilamı" yorumunda bulundu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin İl Kongresi'den bozkurt işareti yaptı.

HDP'li Paylan, bozkurt işaretiyle ilgili Twitter'da, "MHP’ye AKP’ye yedeklendi diye kızmayın, tam tersi oluyor diyorduk. Erdoğan bugün malumu ilan etti. Neredeeen nereye!" değerlendirmesinde bulundu.