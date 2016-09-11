HDP’den bayram mesajı: Barış için edilen duaların kabul olmasını diliyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, "Kurban Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış için edilen duaların kabul olmasını diliyor ve bu özlemi duyan bütün insanlara eşit kardeşlik mesajımızı iletiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, Demirtaş ve Yüksekdağ, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Demirtaş ve Yüksekdağ, bayramın, barışa her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulan, insanların özgürlük, adalet ve eşitlik özlemini daha fazla hissettiği günlerden geçerken karşılandığını belirterek, halkların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Düşmanlıkların, intikam duygularının yerini dostluk, dayanışma ve kucaklaşmanın alması temennisinde bulunan Demirtaş ve Yüksekdağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Çocukların ve gençlerin ölmediği, kadınların şiddetin hiçbir türüne maruz kalmadığı, katliamların yaşanmadığı, kimsenin yerinden yurdundan göç etmek zorunda bırakılmadığı, ırkçı ve insanlık düşmanı anlayışlara geçit verilmediği, halklar arasına nefret tohumlarının ekilmediği bir ülke ve bölge mücadelesini başarmak için bu Kurban Bayramı'nın umutlarımızı büyütmesini arzu ediyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış için edilen duaların kabul olmasını diliyor ve bu özlemi duyan bütün insanlara eşit kardeşlik mesajımızı iletiyoruz. Dileğimiz ve mücadelemiz, bayramların özü olan dayanışma ruhunun hayatın tüm alanlarına hakim kılınması içindir."