HDP'den 'barış mitingi' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi basın birimi tarafından bugün çeşitli medya organlarında yer alan, HDP’nin Türkiye’nin kimi şehirlerinde barış mitingleri düzenleyeceği şeklindeki haberlere ilişkin olarak, "İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek miting HDP tarafından değil 'Barış Bloku' tarafından gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamada, "Partimiz, toplumun her kesiminden gelen barış talebinin gereğini yerine getirmek amacıyla oldukça kapsamlı bir dizi çalışma yürütmektedir. İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek miting HDP tarafından değil "Barış Bloku" tarafından gerçekleştirilecektir" denildi. Açıklamada, Van, Kars gibi bazı illerde barış mitingleri düzenleneceği haberlerinin doğru olduğu vurgulanarak, "Partimiz, ülkemizin içinde bulunduğu çatışmalı günlerin bir an önce bitmesi için toplumun her kesiminden gelen barış talebinin gereğini yerine getirmek amacıyla oldukça kapsamlı bir dizi çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilerleyen günlerde Van, Kars gibi bazı illerde barış mitingleri düzenleyeceğimiz doğrudur" denildi.

İstanbul Bakırköy’de Pazar günü düzenlenecek mitingin, HDP tarafından değil "Barış Bloku" tarafından gerçekleştirileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Haberlerde 9 Ağustos Pazar günü İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek mitingin de partimiz tarafından organize edildiği şeklinde geçen bilgi yanlıştır. Söz konusu miting, toplumdan yükselen barış sesinin bir ürünü olan "Barış Bloku" tarafından gerçekleştirilecektir. HDP, "Barış Bloku"nun sadece bir bileşenidir. "Barış Bloku" toplumun çok farklı kesimlerinden kurum, siyasi parti, STK’lar ve bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir inisiyatiftir. Bu konudaki bilgi Basın Sözcümüz Sayın Ayhan Bilgen tarafından bu şekilde aktarılmış olmasına rağmen bir yanlış anlama sonucunda medyaya farklı aksetmiştir. Nitekim, 9 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek barış mitingine ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısına da, HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, KESK, DİSK, TMMOB, TTB gibi emek ve meslek örgütleri adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile "Barış Bloku" sözcüsü Gençay Gürsoy katılmıştır. Barış talebinin salt partimiz ya da herhangi bir kurum tarafından değil, tüm Türkiye tarafından sahiplenildiği şu günlerde, söz konusu mitingin partimiz tarafından düzenlendiği şeklindeki yanlış haberlerin düzeltilmesi, sadece bir haber düzeltmesi olarak değil, barış sesinin ortaklaşması yönüyle gerekli ve uygun bir hassasiyet olarak algılanmalıdır" ifadelerine yer verildi.