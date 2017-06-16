HDP'den AYM önünde oturma eylemi

HDP milletvekilleri, tutuklu milletvekilleri için Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde oturma eylemine dün başladı. Partinin Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Zamanında bize yapılan haksızlığa karşı susmuş olanlara Martin Luther King’in bir sözünü hatırlatmak isterim. Bir yerde sadece bir kişiye dönük haksızlık varsa orada yaşayan hiç kimse için adalet yoktur" dedi. HDP'liler oturma eylemini bugün de sürdürecek.

Yıldırım, partisine mensup milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 No'lu Basın Kapısında yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Bize dönük haksızlığa karşı susanlar bu ülkenin tamamının bir adaletsizlikle yüz yüze gelmesi sonucunu doğurmuştur. Diyoruz ki bu ülkenin başına getirilmek istenen felaketin faturasını 80 milyon insan ödeyecektir. Çünkü bu oyun bittiğinde ülkedeki bütün insanlar kutuya atılacaktır. İtalyan atasözünün ifade ettiği üzere oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya atılır.”

"Yürüyüş geç de olsa doğru bir tepkidir"

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, “Anayasa Mahkemesine çağrımız sadece bizim kişisel adalet talebimizden ibaret değildi. Anayasa Mahkemesinin bir içtihadı vardı bu içtihat daha önceki yıllarda verilmiş bir karara ilke kararına dayanıyordu Balbay, Haberal kararı olarak bildiğimiz bu içtihada göre milletvekilleri tutuksuz yargılanmak zorundadır.

CHP’nin ve Genel Başkanının, Enis Berberoğlu’nun tutuklanması dolayısıyla başlattıkları yürüyüş geç de olsa doğru bir tepkidir. Bu doğruyu sürdürmenin, güçlendirmenin şartı ama sadece belli bir partinin kendi partilerinin milletvekiline ve muhtemelen başka milletvekillerine yönelecek olması ihtimalini değil, bütün tutuklu milletvekillerine ve bir bütün olarak demokratik siyasete sahip çıkma iradesini göstermeleriyle mümkündür" diye konuştu.

Yıldırım da Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi yapacaklarını belirterek, “Saat 11.30’da daha önce Anayasa Mahkemesi önünde yapmış olduğumuz açıklamalardan farklı olarak hem açıklama hem oturma eylemi yapmak üzere 11.30’da Anayasa Mahkemesi önünde olacağız” dedi.