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HDP'den askere silahlı saldırıya kınama

HDP'den Diyarbakır'da astsubaya yönelik silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 'Bu tür saldırıları asla kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz' denildi

29 Ekim 2014 22:11

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki askere yapılan silahlı saldırıyla ilgili "Bu tür saldırıları asla kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz" denildi.
 
Açıklamada, 29 Ekim'de Diyarbakır'da bir astsubaya yönelik saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini ve Astsubayın ailesine sabır diledikleri belirtildi. 

"Bu tür saldırıları asla kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz" görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Ne yazık ki son günlerdeki gelişmeler, kaygı duymakta haklı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye, hızla sonu belirsiz olan bir ortama sürüklenme tehlikesini yaşıyor. Gelişmelerin, toplumsal ve politik ortamı daha fazla zedelemeden ve istenmeyen sonuçlara sürüklemeden durdurulması için HDP olarak üstümüze düşeni yapma konusunda kararlıyız. Bir kez daha herkesi sağduyuya, çözüm ve barış sürecinin gereklerini yerine getirmeye, Türkiye'yi yeniden çatışmalı bir ortama sürükleyecek tutumlardan kesinlikle uzak durmaya çağırıyoruz."

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