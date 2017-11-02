HDP'den Alevilerin sorunlarıyla ilgili rapor

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak rapor hazırladı. Doğan, 17 ana başlıkta sıraladığı sorunları siyasi parti grup başkanvekilleri ile devletin tüm kademelerine iletildiğini açıkladı.



HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili bir rapor hazırladı. Doğan, partisinin milletvekilleriyle TBMM’de düzenlediği basın toplantısında rapora ilişkin bilgi vererek, “Alevilerin inanç ve öğretileri yok sayılmış, kabul edilmemiş ve buna karşı da asimilasyon kurumları geliştirilmiştir” dedi. Doğan ayrıca çalışma için Alevi öğretisi ve inancının karşılaştığı sorunların hukuk ve inanç boyutu ile araştırıldığını, kaynak olarak Alevi toplumunun örgütlendiği tüm alanlardan veriler ile akademik çalışma ve raporlardan yararlanıldığını ifade etti.

"Alevi inancı ve öğretisi büyük bir kuşatma altına alınmıştır"

“Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan beri Alevi toplumu bir inanç ve öğreti sorunu ile karşı karşıyadır” diyen Doğan, Alevi inancının ve öğretilerinin yok sayıldığını belirtti: “Buna karşı da asimilasyon kurumları geliştirilmiştir. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Alevi inancı ve öğretisi büyük bir kuşatma altına alınmıştır.”

Doğan, rapordaki ana temanın, teoloji tartışmalarına girmeden Alevilerin sorunlarını tespiti, özgün inancın ve öğretinin ileri kuşaklara aktarılması ile “devlet nezdinde Alevi inancı ve sorunlarının kabulünün” maddeler halinde sıralanması olduğunu söyledi.

Srorunlar 17 ana başlık altında sıralandı

Doğan, “Alevi toplumu, mevcut durumu itibariyle farklı ritüellere sahip olsa da ‘yol bir, sürek bin bir’ inanç felsefesi nedeniyle sorunlarını ortaklaştırmayı başarmıştır” diyerek özellikle 17 sorunun acil bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi:

1. Devletin Alevileri tanımaması

2. Alevilerin inancına devlet müdahalesi

3. Zorunlu din dersi

4. Alevilerin kapatılmaya çalışılan dernekleri

5. Cemevlerinin yasal olarak tanınmaması

6. Cemevlerinin camilerin yararlandığı desteklerden faydalanamaması

7. Cami ve personelinin masraflarına Alevilerin de katlanmak zorunda kalmaları

8. Anne ve babanın çocuğu için tercih ettiği dini eğitimi verdirememesi

9. Alevilik inancı hakkında dini okul açamamaları

10. Din adamlarının devlet memuru olmak zorunda bırakılması

11. Devletin dini alandaki tekelini, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) aracığıyla koruyup kullanması

12. Alevi kimliğiyle bilinen devlet memurları ya da çalışanların çektikleri sıkıntılar, uygulamaları üst düzeyde kamu görevlisi olamamaları

13. AB 2013 yılı İlerleme Raporu’nda da vurgulandığı gibi Alevi inançlı yurttaşlara kamunun her alanında ve her kademesinde hiçbir şekilde görev verilmemesi ya da seçilememesi (yargıda, üniversitelerde ve devlet bürokrasisinde üst düzeyde hiçbir Alevi yöneticinin bulunmaması

14. Cemevleri, tekkeler, Bektaşi dergahları masrafları, restorasyonu ve benzeri işleri için bütçeden pay ayrılması ve düzenli, denetimli olarak verilmesi

15. Alevi köylerine zorla cami yaptırılması, cami olmamasına karşın imam atanması (İmamın bankamatik usulü devletten hak etmediği maaşı alması)

17. Zorunlu din derslerinin kaldırılması isteği yanı sıra seçmeli de olsa din dersi ve benzeri derslerde Alevilik ve Bektaşilik konusundaki bilgilerin devletin resmi ya da istediği çizgide değil, Alevi uzman ve araştırmacıların katkısıyla yazılması gerektiği hususları.

Doğan, hazırladığı raporun, siyasi parti grup başkanvekilleri ile devletin tüm kademelerine iletildiğini söyledi.