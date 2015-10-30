Ethem Sarısülük'ün abisi: Hükümet Kürtlere savaş ilan edince HDP'den aday oldum

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün abisi, HDP milletvekili adaylarından Mustafa Sarısülük Independent gazetesine yaptığı açıklamada, "Hükümet Kürtlere savaş ilan ettiği için aday olmayı görev bildim" dedi.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre gazetenin haberinde özetle şöyle dendi:

"Alevi olan Sarısülük, HDP'nin, genç solculardan liberallere, çevrecilerden eşcinsel aktivistlere ve insan hakları savunucularına hükümetin mağdur ettiği kesimleri çekme girişimi çerçevesinde aday gösterildi."

"Parti bu grupları, iktidarını sağlamlaştırmak için etnik, dini ve siyasi gerilimi kullanarak seçmenleri yabancılaştıran Erdoğan ve partisine karşı birleşmeleri için ikna etmeyi umuyor."

"Mustafa Sarısülük'ün 26 yaşındaki kardeşi Ethem Sarısülük, 2013'te Erdoğan'ın otoritesine ilk büyük meydan okuma sırasında öldürülmüştü. İstanbul'da başlayan hükümet gösterileri Ankara'ya yayıldı ve Ethem Sarısülük protestolar sırasında polis tarafından vuruldu. Sarısülük'ü vuran polis önce sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyizde kararın bozulmasıyla Eylül'de serbest kaldı."

"Mustafa Sarısülük, bu protestoların, Kürtler ve diğer aktivistler arasında köprü kurarak HDP'nin başarısına zemin hazırlamış olmasından teselli buluyor. Parti Haziran'da yüzde 13 oy olarak iktidar partisinin çoğunluğunu yitirmesine katkıda bulundu. Sarısülük, 'İlk kez farklı sorunları olan farklı insanlar AKP'ye karşı ortak bir amaçta birleşti' diyor."

"Sarısülük kardeşi için kampanya yürütürken ölüm tehditleri aldı. Siyasete girmesi işleri daha da kötüleştirdi. Sarısülük 'Partimde bana dikkatli olmamı, bana saldırabileceklerini, hatta beni öldürmeye çalışabileceklerini söylediler.' Buna kara mizahla karşılık veriyor. Seçim gezisine çıkarken şaka yollu 'Kazanamazsam beni hapishanede ziyaret edersiniz' diye konuşuyor."