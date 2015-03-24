HDP'den 7 Haziran için üçüncü bir ittifak daha

HDP'den yeni bir ittifak hamlesi daha geldi. Bir süredir Türkiye ve Avrupa 'daki Alevi örgütleri ile 7 Haziran seçimleri için görüşmeler yürüten HDP yeni bir ittifak oluşmasını sağladı. Buna göre Avrupa ülkelerindeki Alevi derneklerinin çatı örgütü olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker HDP listelerinde -barajın aşılması durumunda- garanti TBMM 'ye gireceği bir yerden aday gösterilecek.



Türkiye'den ise Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği gibi farklı örgütlerin bir araya gelerek belirleyeceği iki adaya da yine 'garanti' sıralarda yer verilecek. Böylece partinin kendi kadroları ya da diğer ittifaklarından gelenler dışında doğrudan Alevi örgütlerinden gelen 3 ismin TBMM'ye girmesi sağlanacak.





'Bu üçüncü ittifak'

HDP bu hamlesi ile seçimlere yönelik üçüncü ittifak adımını attı. Bu yöndeki çabalarında ilk olarak Emek Partisi (EMEP) ile anlaşan HDP daha sonra ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğuda tabanı bulunan bazı parti ve örgütlerle 'Kürdistan İttifakı'nı açıklamıştı.