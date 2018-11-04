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HDP'den 4 Kasım gözaltılarının yıl dönümünde açıklama (2)

HDP'Lİ FARİSOĞLU: 12 BİNDEN FAZLA PARTİLİMİZ GÖZALTINA ALINDI Tunceli'de, aralarında HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu milletvekillerinin gözaltına alınmasının 2'nci yıl dönümünde basın açıklaması yapı

04 Kasım 2018 18:17

HDP\'Lİ FARİSOĞLU: 12 BİNDEN FAZLA PARTİLİMİZ GÖZALTINA ALINDI
Tunceli\'de, aralarında HDP\'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ\'ın da bulunduğu milletvekillerinin gözaltına alınmasının 2\'nci yıl dönümünde basın açıklaması yapıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, \"Hukuk dışı bir şekilde yapılan operasyonlarda 12 binden fazla partilimiz gözaltına alındı, 5 binin üzerinde yöneticimiz, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve üyemiz ise tutuklandı. Demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapılan topyekûn saldırılara karşı topyekûn bir direniş gösterecek, bu hamleleri boşa çıkaracak örgütsel ve siyasal mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

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