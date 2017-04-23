HDP'de referandum toplantısı; AYM ve AİHM'e itiraz başvurusu yapma kararı alındı

HDP, Eşbaşkanlar Kurulu toplantısının ardından Parti Meclisi’ni de topladı. Referandum sonuçlarının tartışıldığı toplantıda sine-i millet fikri benimsenmezken referandumun iptali için AYM ve AİHM dahil tüm yolların denenmesi kararı alındı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 16 Nisan’da "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ne dair anayasa değişikliği referandumundan tartışmalı bir şekilde 'Evet' sonucunun çıkmasının ardından HDP, parti organlarını toplayarak sonuçları değerlendirmeyi sürdürüyor. Dün bir araya gelen PM üyeleri, geçtiğimiz hafta yapılan halkoylamasını il il değerlendirerek bundan sonraki yol haritasını tartıştı.

Sine-i millet benimsenmedi

Toplantıda, ilk olarak HDP Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 11 milletvekilinin tutuklandığı dönemde gündeme gelen ve son olarak CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin dile getirdiği "sine-i millet" tartışıldı. HDP’lilere yönelik tutuklama dalgasının ardından bir süre Meclis’ten uzak kalan milletvekillerinin daha sonra Meclis’e döndüğü ve anayasa değişikliği sürecinde parlamentoda olarak önemli bir sürece dahil olduğu belirtilerek, önümüzdeki süreçte de "sine-i millet" fikrinin "beklemeye alınması" kararlaştırıldı.

Tutuklu milletvekilleri Meral Danış Beştaş’ın ve Nursel Aydoğan’ın tahliye edilmesinin memnuniyetle karşılandığı toplantıda, eş genel başkanların ve diğer tutuklu milletvekillerinin serbest kalmaması nedeniyle "sine-i millet" fikrinin tamamen "akıldan çıkarılmaması" görüşü benimsendi.

"Her yol" denenecek

PM toplantısının bir diğer gündem maddesi, özellikle mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli kabul edilmesiyle referanduma düşen gölge oldu. HDP, referandumun geride kalan bir haftada Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tartışmalı kararının kamuoyuna iyi anlatıldığı görüşünde. Bu konuda parti yönetimine yönelik memnuniyetini dile getiren PM üyeleri, girişimlerin sürmesini istedi. PM’de bu konuda daha önce MYK’de alınan Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapma kararı benimsendi.

Bölgedeki sonuçlar değerlendirildi

PM’nin son gündem maddesini YSK'nın tartışmalı kararına rağmen bölgede ‘Evet’ oylarının ‘Hayır’ın gerisinde kalması oluşturdu. İl il yapılan değerlendirmelerde ‘Hayır’ sonucunun özellikle kayyum atanan belediyelerde ve geçtiğimiz yıl yaşanan çatışmaların yoğunlukta olduğu bölgelerde ciddi oranda fazla olduğuna dikkati çeken üyeler, Urfa’daki düşük ‘Hayır’ı YSK'nın kararı sebebiyle ‘mazur’ gördü.

AKP’nin uyguladığı baskı politikalarının ‘Evet’in birkaç puan artmasına neden olduğu da belirtilerek, 2019 yılına hazırlanmak için de özellikle yerel yönetimlerin icraatlarına ağırlık verilmesi istendi.