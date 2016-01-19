HDP'de gündem: Başkanlık dayatması ve uzlaşma komisyonu

HDP’de bu hafta sonu yapılacak kongre öncesi Ankara’da düzenlenen merkezi konferansta anayasa uzlaşma komisyonuna üye verip vermeme konusu kulislerde konuşulan konuların başında geldi.

Cumhuriyet'ten Orhan Lıcalı'nın haberine göre; HDP’nin komisyona katılıp katılmayacağı konusunda parti içinde eşit ağırlıkta iki farklı görüş dillendiriliyor. Tartışılan ilk görüşe göre bölgede yaşananların artık savaşa döndüştüğü, bu ortamda özgürlükçü bir anayasa yapmanın mümkün olmadığı ve bu nedenle uzlaşma komisyona üye verilmemesi gerektiği ifade ediliyor. İkinci görüşü savunanlar ise HDP’nin sivil siyaset alanında yer alması gerektiğini, partinin komisyona katılmaması halinde marjinalleşen bir çizgiye çekileceği uyarısında bulunuyor. Partide her iki görüşün de neredeyse eşit oranda tartışıldığı belirtilirken; farklı iki görüşün ortak noktası ise uzlaşma adı altında AKP’nin başkanlık dayatmasına alet olunmaması gerektiği. Komisyonda, özgürce fikirlerin tartışılabileceği bir ortam yerine başkanlık dayatmasının gündeme gelmesi durumunda atılacak adımlar da değerlendiriliyor.

Haklarındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak dört eski bakan hakkında kurulan komisyondan “bakanları aklama komisyonuna dönüştüğü” gerekçesiyle çekilen HDP’nin, başkanlık dayatması durumunda uzlaşma komisyonundan da çekilebileceği dile getiriliyor. HDP’nin komisyona katılıp katılmama kararını, bu hafta sonu yapılacak olağan kongrenin ardından alacağı belirtiliyor.