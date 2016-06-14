HDP: Yüksekova'da evlerle savaşılmış, yaşananlar büyük travmalara yol açtı!

Sokağa çıkma yasağının 78 gün sürdüğü Yüksekova’da incelemelerde bulunan HDP heyeti, ilçedeki tahribatın sanılandan daha fazla olduğunu ifade ederek, "Yaşananlar büyük travmalara yol açtı" dedi. Heyette yer alan TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Yüksekova’da adeta evlerle savaşıldı. Özellikle beş mahallede bütün evler yakılıp yıkılmış durumda. Gezdiğimiz evlerde en mahrem dediğimiz yerlere girilmiş, yazılar yazılmış" dedi.

Üç gündür Yüksekova’da bulunan HDP heyeti ilçedeki izlenimleri hakkında bilgi verdi. Yüksekova Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP PM üyeleri Asiye Kolçak, Gülsüm Ağaoğlu, Behican Taşkıran ve HDP Kadın Meclisi Üyesi Nur Aytemur ile DİK üyesi Aynur Timur, Yüksekova Belediyesi’nin eş başkanvekili Adile Kozay ve Hakkâri İl Meclisi Başkanı Gülizar İliş katıldı.

Yüksekova Haber’e göre, Buldan Yüksekova’da sokağa çıkma yasağının 78 gün sürdüğünü hatırlatarak, “Yüksekova’da katliamlar gerçekleşti. Evler yakıldı yıkıldı talan edildi. Yüksekova yaşanmayacak bir hale getirilmek istendi" dedi.

“Yasak öncesinde bütün bunların önüne geçmek için çeşitli girişimlerimiz oldu ama sonuç alamadık" ifadesini kullanan Buldan, "Nusaybin, Silopi, Cizre gibi yerlerde yaşananların Yüksekova’da yaşanmaması için çabaladık. Ancak bütün çabalarımıza rağmen hem Hakkâri’nin mülki amirleri hem de hükümet yetkilileri Yüksekova’yı da aynı yöntemle yakıp yıktılar katliamlar gerçekleştirdiler" diye konuştu.

İlçede binlerce evin yakılıp yıkıldığını ve evlerin yaşanmaz hale getirildiğini ifade eden Buldan, Yüksekova’daki operasyonun 37 gün devam etiğini ancak yasağın 41 gün daha sürdüğünü söyledi.

"Adeta evlerle savaşıldı"

"Yüksekova’da adeta evlerle savaşıldı" diyen Buldan, “Özellikle beş mahallede bütün evler yakılıp yıkılmış durumda. Gezdiğimiz evlerde en mahrem dediğimiz yerlere girilmiş, yazılar yazılmış" dedi. Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksekova’ya devletin ve sistemin kini kusma hali vardı. Şunu sormak isteriz Müslümanlığın hangi kitabında insanların mahremiyetine girme hali vardır? Hangi kitapta insan hayatını elinden almak vardır?”

Kamuoyuna da çağrı yapan Buldan, “Gün el ele verme günüdür. Herkes kapısını yüreğini evini dışarda kalan insanlara açmak durumundadır. Ekmeğini, iftar sofrasını mutlaka paylaşmak zorundadır. Gün en kısa zamanda insanlarımızın bu trajediyi atlatabileceğine bu yardım kampanyalarıyla birlikte bu sorunu atlatabileceğine inanıyorum.”

"Yıkım tahminlerin üzerinde"

Kolçak ise Yüksekova’da bu kadar büyük bir yıkım ve tahribat ile karşılaşabileceklerini tahmin etmediklerini söyledi.

HDP PM Üyesi Behican Taşkıran da Yüksekova’da yaşananların büyük bir travmaya yol açtığını belirtti. Sokağa çıkma yasaklarından olumsuz etkilenen kesimlerin başında kadınların geldiğini söyledi. Kolçak, "Halkın kendi iç dayanışmasının önünde engeller çıkarılıyor. Ramazan ayında belediyenin iftar çadırı açması bile engelleniyor. İnsanların kendi kapılarının önünde çadır açması yasaklandı. Teknik çalışma yapan arkadaşlarımız engelleniyor. 1750 iş yerinden sadece 500’ü kullanılabilir durumda. GAP belediyelerinin gönderdiği iş makinaları ilçe girişinde bekletiliyor" diye konuştu.