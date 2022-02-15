HDP'ye kapatma davasında savunma için 2 ay ek süre

Halkların Demokratik Partisi, kapatma davasında esas hakkında savunma için verilen 1 aylık süreyi yetersiz bularak Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulundu. HDP’nin talebini yerinde bulan AYM iki ay ek süre verdi. Kararın sözlü olarak iletildiği ancak henüz partiye tebliğ edilmediği öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaa HDP'ye 20 Ocak'ta tebliğ edilmişti. 1 ay süre kapsamında HDP'nin savunmasını 20 Şubat’ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda savunma 20 Nisan'da teslim edilecek.

HDP'nin esas hakkında vereceği yazılı savunmanın yanı sıra, sözlü savunma yapma hakkı da var. HDP'nin bu hakkı da kullanması bekleniyor.