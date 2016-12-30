HDP: Yaramaz polisler, binamızın önündeki kardan adamın zafer işaretine tahammül edemedi

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi çalışanlarının bina önüne yaptıkları kardan adam polisler tarafından iki kere yıkıldı. Kardan insanın yıkılmasını HDP Genel Merkezi resmi twitter adresinden esprili bir biçimde duyurdu.

HDP'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamayla, genel merkez binasının önüne yapılan kardan adamın polisler tarafından iki kere yıkıldığı ileri sürüldü. Açıklamada "'Yaramaz polisler' Genel Merkezimizin önündeki kardan adamın zafer işaretine ve yumruğuna tahammül edemedi" dendi.

'Yaramaz polisler' Genel Merkezimizin önündeki kardan adamın zafer işaretine ve yumruğuna tahammül edemedi. pic.twitter.com/ebhM9lGaik — HDP (@HDPgenelmerkezi) 30 Aralık 2016