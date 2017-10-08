HDP Yalova İl Başkanı’nın eşi FETÖ’den tutuklandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik 4 Ekim\'de düzenlenen operasyonda, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ\'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, örgüte finans sağladıkları ve \'ByLock\' programını kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkartılan 5 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ergin Dağ ile birlikte 2 kişi ise tutuklandı.