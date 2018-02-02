T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı

02 Şubat 2018 19:02

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun\'u gözaltına aldı. HDP ilçe parti pinası ile Karakoyun\'un evinde ve işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, ruhsatlı 1 tabanca ve tabancaya ait 480 mermi, ruhsatlı 1av tüfeği ve tüfeğe ait 101 fişek, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Muzaffer Karakoyun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHA MUŞ HDP VartoBaşkanı Muzaffer KarakoyunPKKKCKMuş Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüHDP VartoHDPKarakoyunAramalardaruhsatlıTerörle MücadeleMuzaffer Karakoyun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24