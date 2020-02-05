HDP Van Milletvekili: Sağlık personelinin verdiği bilgiye göre ölü sayısı 30, 60 kişi de çığ altında

T24 Haber Merkezi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ faciasının ardından bölgeye giden HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, sağlık personellerinden bilgi alarak hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını aktardı. Sarısaç'ın edindiği bilgiye göre 60 kişi de çığ altında kurtarılmayı bekliyor.

Van'da dün düşen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından bölgeye kurtarma yapmaya giden ekibin de üstüne çığ düştü. Valilik ikinci çığ düşmesi olayında arama kurtarmaya gidenlerden 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 9 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

T24'e konuşan Sarısaç, çığın düştüğü bölgeye giderek sağlık personelinden bilgi aldı. Sarısaç'ın aktardığına göre 30 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Sarısaç, 60 kişinin de çığ altında kaldığını söyledi.

Bahçesaray ilçesinin çığ bölgesi olduğunu söyleyen Sarısaç, "Kar tünelleri yapılmalı ancak yıllardır bu gerçekleşmiyor" dedi.