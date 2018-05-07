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HDP Sözcüsü ikinci tur için, 'Hesap ortada' dedi; CHP'li Erdoğdu destek verdi: Birlikte kazanacağız

"Hemşehrime katılıyorum"

07 Mayıs 2018 17:52

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez'in 24 Haziran'daki olası sonuçları değerlendirdiği tweet'ine yorum yapan HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, muhalefetteki partileri kastederek, "Birlikte kazanacağız" dedi. Bu yorumu gören CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Hemşehrime katılıyorum" ifadesini kullandı.

Sönmez Twitter'dan, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere ilişkin olarak şu yorumu yaptı:

"CHP ve müttefikleri yüzde 42 alır HDP barajı geçerse, AKP tarafı TBMM de çoğunluk olamıyor, kaybediyor. 24 Haziran akşamı bu sonuç alınırsa 2. turda, 'Meclis, Cumhurbaşkanı uyumu' için Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olma ihtimali yüksek (Muharrem) İnce’nin şansı artar. İnce’ye HDP seçmeni de oy verir HDP, mutlaka barajı geçmeli."

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hdp ve chpsözcütweetikinci tur
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