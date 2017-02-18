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HDP Sözcüsü Bilgen'in davası Ankara'ya gönderildi

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara'ya gönderdi

18 Şubat 2017 23:56

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul eden Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı verilerek, dosyayı Ankara'ya gönderdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 2014 yılı Ekim ayında Kobanê için yaptığı çağrıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında 11 yıldan 25.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in dava dosyası için yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Davanın iddianamesini kabul eden Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararında Bilgen'in ikamet ettiği Ankara’da gözaltına alındığı hatırlatılarak, Bilgen'in işlediği iddia edilen "örgüt üyeliği" "Suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma, toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması" suçlarının son işlendiği yerin Ankara olduğu ileri sürdü. Bu gerekçelerle yetkisizlik kararı veren mahkeme, Bilgen'in iddianamede yer alan suçlamalardan yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

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