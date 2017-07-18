HDP Sözcüsü Baydemir: Gülen’i istiyorsan neden 'asacağım' diyorsun?

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Baydemir yaptığı konuşmada, "Gülen’in iadesini istiyorsan neden "asacağım, keseceğim" diyorsun. Bilmiyor musun idamın tartışıldığı ülkeye iade edilmeyeceğini?" diye sordu.

Baydemir'in konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul'da sel felaketinden zarar görmüş yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. En büyük afet, hükümetin rant politikalarıdır. Neredeyse İstanbul’da sele bakıp “Bundan iyi HES projesi çıkar”, “Bakın İstanbul’u Venedik yaptık” diyecekler. 20 Temmuz Suruç Katliamı’nın yıl dönümü. Tek amacı Kürt halkıyla dayanışmak olan 33 can, AKP-IŞİD ortak zihniyetiyle katledildi.

Suruç davasına müdahil olmak isteyen mağdurlara "Ne zarar gördünüz" denildi. Bunların zihniyetinde mağdur olmak için ölmek gerek. Suruç Katliamı, bir dönemin kapatılmasıdır. Ne oldu da 7 Haziran'da 257 sandalye aldınız da 5 ay sonra 317 sandalyeye ulaştınız?

Eğer darbe gerçekleşse eşbaşkanlarımız yine cezaevinde olacaktı. Peki 20 Temmuz OHAL darbesinin, apoletli darbeden ne farkı var?

Gülen’in iadesini istiyorsan neden "asacağım, keseceğim" diyorsun. Bilmiyor musun idamın tartışıldığı ülkeye iade edilmeyeceğini?