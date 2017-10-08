HDP Sözcüsü Baydemir: Bütün devletler oradaydı, Ankara orada değildi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Diyarbakır\'da kurulan taziye evini ziyaretinde, \"Bütün devletler oradaydı, ancak Ankara orada değildi. Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı\" dedi.

Irak\'ın Süleymani kentinde, cumu günü Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani\'nin cenaze törenine katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) heyeti, Irak\'tan döndükten sonra Talabani için Diyarbakır\'da kurulan taziye evini ziyaret etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım\'ın da bulunduğu taziye evinde HDP Sözcüsü Baydemir, kısa bir konuşma yaptı. Kürtçe konuşan Baydemir, Talabani\'nin, 40 milyon Kürt\'ün amcası olduğunu söyledi.

Bütün Kürtlerin, Talabani için yas tuttuğunu dile getiren Baydemir, \"Her yaşam, bir gün hayata veda edecektir. Kimi yaşamlar dolu dolu geçer. Mam Celal’in yaşamı da dolu dolu geçen bir yaşamdır. Gözlerimizle gördük ki milyonlarca Kürt, Mam Celal için yas tuttu. Bizim açımızdan da tarihi bir gündü. Eğer iyi günde milyonlarca insan bir aradaysa bu millet olduğunun göstergesidir. Eğer milyonlarca insan hep birlikte yas tutuyorsa bu millet olduğunun en büyük göstergesidir. Amed, Mahabad, Kamişlo, Süleymaniye, Kobani aynı yas içinde. Mam Celal böyle bir miras bıraktı bize. Mam Celal’in bize bıraktığı birlik mirasını sağlayacağız\" diye konuştu.

Talabani\'nin cenaze töreninin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunduklarını da belirten Baydemir, \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Türkiye\'nin yaptırım kararlarından sonuç alınmayacağını savundu.

Halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten HDP Sözcüsü Baydemir, \"Kürt halkın açlıkla terbiye etmek isteyenler amacına ulaşmayacaktır. Tehdit, zorbalıkla ve baskılarla sonuç alınsaydı Enfal’de, Halepçe’de, Koçgiri’de sonuç alınırdı. Bu tehditler sonuçsuzdur. Bu yoldan sonuç alınmayacaktır. Kürt halkının iradesi ne olursa olsun bütün dünya saygı göstermelidir. Bölge kentlerinde Mam Celal için taziye kuranlara şükranlarımızı sunuyoruz. Mam Celal’in hayallerine sahip çıkacağız ve Kürt birliğini sağlayacağız. Bütün devletler oradaydı, ancak Ankara orada değildi. Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı. Kürt halkının ölümsüzlerini bir kez daha selamlıyorum. Kürt halkı için özgürlük, demokrasi ve huzur diliyorum\" diye konuştu.



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