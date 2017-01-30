HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen yeniden gözaltına alındı

Dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü (HDP) Ayhan Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bu akşam gözaltına alındı.

Ayhan Bilgen'in iki gün içinde ikinci defa gözaltına alınmasının gerekçesi ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itirazı.

Bilgen, 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında Pazar günü Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilmişti.

Aynı dosyadan gözaltına alınan HDP'nin üç milletvekili Hüda Kaya, Altan Tan ve Meral Danış Beştaş, Diyarbakır adliyesinde ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Ayhan Bilgen ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak hakim tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu karara itiraz eden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Ayhan Bilgen Ankara'dan Diyarbakır'a gelirken akşam saatlerinde Havaalanında gözaltına alındı. Bilgen'in hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunması için mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan da "örgüt üyeliği ve propagandası" yaptığı gerekçesiyle Van Havaalanı'nda gözaltına alındı. Botan'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü belirtildi.

4 Kasım tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ise Diyarbakır'da görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

İdris Blauken, Kandıra Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Türkiye halkları şunu bilsin, biz içeri girerken de barış diyorduk, demokrasi diyorduk, özgürlük diyorduk, içeride tecrit altındayken de yine barış, demokrasi, özgürlük dedik. Bugün de aynı mesajı veriyoruz; barış, demokrasi, özgürlük. Bu ülkede hepimiz bunu hak ediyoruz" dedi.

Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen HDP Ağrı Milletvekili Nadir Yıldırım da, hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı üzerine gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

59 milletvekili olan HDP'nin, Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 12 milletvekili tutuklanmıştı.

HDP'nin tutuklu diğer milletvekilleri Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan, Leyla Birlik, Çağlar Demirel ve Besime Konca.

4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, 4 Ocak'ta tahliye oldu.

Haklarında farklı soruşturmalar açılan Sırrı Süreya Önder, Ziya Pir, İmam Taşçıer gözaltına alınıp tahliye edilen HDP'lilerden.

KCK ana davasından gözaltına Nadir Yıldırım, Osman Baydemir, Alican Önlü, Ahmet Yıldırım hakkında da zorla getirilme kararı çıkartılmış, gözaltına alınan bu vekiller ifade işleminden sonra serbest bırakılmışlardı.

Yurtdışında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuba Hezer hakkında da yakalama kararı verilmişti.